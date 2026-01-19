Minić: Zahvalnost generalu Lugonji za ogroman doprinos odbrani Srpske

19.01.2026
09:33
Komentari:1
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić poručio je da ga je pogodila vijest o smrti generala Vojske Republike Srpske Marka Lugonje i da ostaje zahvalnost za ogroman doprinos odbrani Republike Srpske.
"Porodici, prijateljima i saborcima upućujem iskreno saučešće. Neka mu je vječna slava i hvala!", napisao je Minić na društvenoj mreži "Iks".
Penzionisani general-potpukovnik Vojske Republike Srpske Marko Lugonja preminuo je u 75. godini u Beogradu.
General Lugonja bio je jedan od ključnih obavještajaca Vojske Republike Srpske.
