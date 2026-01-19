Logo
Large banner

Minić: Zahvalnost generalu Lugonji za ogroman doprinos odbrani Srpske

19.01.2026

09:33

Komentari:

1
Саво Минић
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić poručio je da ga je pogodila vijest o smrti generala Vojske Republike Srpske Marka Lugonje i da ostaje zahvalnost za ogroman doprinos odbrani Republike Srpske.

"Porodici, prijateljima i saborcima upućujem iskreno saučešće. Neka mu je vječna slava i hvala!", napisao je Minić na društvenoj mreži "Iks".

Penzionisani general-potpukovnik Vojske Republike Srpske Marko Lugonja preminuo je u 75. godini u Beogradu.

General Lugonja bio je jedan od ključnih obavještajaca Vojske Republike Srpske.

Podijeli:

Tag:

Savo Minić

Komentari (1)
Large banner

Više iz rubrike

Срђан Мазалица

Republika Srpska

Mazalica o zahtjevu opozicije: Desetine hiljada akata ne mogu biti poništene

3 h

2
Додик подсјетио да је Бодирога осуђен за кривично дјело

Republika Srpska

Dodik podsjetio da je Bodiroga osuđen za krivično djelo

4 h

8
Кошарац: Српска наставља провођење својих политика с циљем њеног јачања и заштите од напада из Сарајева

Republika Srpska

Košarac: Srpska nastavlja provođenje svojih politika s ciljem njenog jačanja i zaštite od napada iz Sarajeva

6 h

0
Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović: Čestitam premijeru Miniću i novoj Vladi Republike Srpske na izboru

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

07

U plivanju za časni krst učestvovao i petogodišnjak

13

07

Cjenovnik crkve zapalio mreže: Naplaćuju oprost

13

04

Dalibor Kajiš prvi doplivao do Časnog krsta u Banjaluci

13

01

Najgore snajke na svijetu se rađaju samo u tri znaka horoskopa

12

59

Tjentište eksplodira u julu: Skunk Anansie, Onyx, Senidah, Zoster, Goblini i Artan Lili prva imena Jelen OK Festa!!

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner