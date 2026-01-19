Logo
Large banner

Dodik podsjetio da je Bodiroga osuđen za krivično djelo

19.01.2026

08:19

Komentari:

0
Додик подсјетио да је Бодирога осуђен за кривично дјело
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik podsjetio je na svoje ranije izlaganje u Narodnoj skupštini Republike Srpske u kojem je pročitao sudsko rješenje kojim je narodni poslanik Ognjen Bodiroga (SNS) osuđen za krivično d‌jelo tjelesna povreda.

"Samo da podsjetimo Ognjena Bodirogu...", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

Dodik je u objavi podijelio snimak svog ranijeg obraćanja kada je za skupštinskom govornicom rekao da je Bodiroga nasilnik koji se tuče na javnom mjestu.

"Javnost treba da zna da Milorad Dodik nikada nije učestvovao ni u kakvoj tuči. Zato nije presuđivan. Milorad Dodik nikad nije bio u prilici da prizna da je nekoga tukao. A Bodiroga je priznao da je tukao", rekao je tada Dodik, citirajuću rješenje prema kojem je Bodiroga "priznao krivicu".

Podijeli:

Tagovi:

Milorad Dodik

Ognjen Bodiroga

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Кошарац: Српска наставља провођење својих политика с циљем њеног јачања и заштите од напада из Сарајева

Republika Srpska

Košarac: Srpska nastavlja provođenje svojih politika s ciljem njenog jačanja i zaštite od napada iz Sarajeva

1 h

0
Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović: Čestitam premijeru Miniću i novoj Vladi Republike Srpske na izboru

1 h

0
Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Nastavljamo sa radom, pred nama su jasni ciljevi i obaveze

1 h

0
Додик честитао Минићу и министрима избор на одговорне дужности

Republika Srpska

Dodik čestitao Miniću i ministrima izbor na odgovorne dužnosti

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

53

Srpska pjevačica ponijela fiksni telefon na svirku

08

53

Političari danas odlučuju o najnižim penzijama

08

48

Bogojavljenska vodica se nikada ne kvari: Evo zašto je to tako

08

47

Ako sami sebi uplaćujete doprinos za penziju, ovo nikako ne smijete uraditi

08

43

Žena zatekla horor u krevetu: Pogledao me i rekao, ne miči se

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner