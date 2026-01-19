Dodik podsjetio da je Bodiroga osuđen za krivično djelo

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik podsjetio je na svoje ranije izlaganje u Narodnoj skupštini Republike Srpske u kojem je pročitao sudsko rješenje kojim je narodni poslanik Ognjen Bodiroga (SNS) osuđen za krivično d‌jelo tjelesna povreda.

"Samo da podsjetimo Ognjena Bodirogu...", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

Dodik je u objavi podijelio snimak svog ranijeg obraćanja kada je za skupštinskom govornicom rekao da je Bodiroga nasilnik koji se tuče na javnom mjestu.

"Javnost treba da zna da Milorad Dodik nikada nije učestvovao ni u kakvoj tuči. Zato nije presuđivan. Milorad Dodik nikad nije bio u prilici da prizna da je nekoga tukao. A Bodiroga je priznao da je tukao", rekao je tada Dodik, citirajuću rješenje prema kojem je Bodiroga "priznao krivicu".