Cvijanović: Čestitam premijeru Miniću i novoj Vladi Republike Srpske na izboru

Izvor:

ATV

19.01.2026

07:06

Жељка Цвијановић
Foto: Srna

Čestitam premijeru Savi Miniću i novoj Vladi Republike Srpske na izboru, rekla je srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović.

- Živjela Republika Srpska! - napisala je Cvijanovićeva na Iksu.

Željka Cvijanović

Vlada Republike Srpske

