Cvijanović: Čestitam premijeru Miniću i novoj Vladi Republike Srpske na izboru

Čestitam premijeru Savi Miniću i novoj Vladi Republike Srpske na izboru, rekla je srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović.
- Živjela Republika Srpska! - napisala je Cvijanovićeva na Iksu.
Čestitam premijeru @minic_savo i novoj Vladi Republike Srpske na izboru!— Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) January 18, 2026
Živjela Republika Srpska! ❤ pic.twitter.com/KgzTXj9Z7x
