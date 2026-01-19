Izabrana nova Vlada Republike Srpske, premijer i ministri položili zakletvu

19.01.2026
Republika Srpska dobila je novu Vladu. Narodna skupština Republike Srpske je na posebnoj sjednici izabrala za premijera Savu Minića i dala podršku njegovom kabinetu.
- Izbor nove Vlade dio je političkog procesa zrelo i odgovorno planiranog, kojim se potvrđuje politička odgovornost i stabilnost - poručio je premijer Minić.
U novoj Vladi Srpske u odnosu na prošlu je i pet novih ministara.
Resor rada i boračko-invalidske zaštite vodiće predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Radan Ostojić.
Za ministra za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje izabran je bivši dekan Filozofskog fakulteta u Istočnom Sarajevu Draga Mastilović, za ministra privrede i preduzetništva Radenko Bubić, za ministra porodice, omladine i sporta Irena Ignjatović, a za ministra trgovine i turizma Nedžad Ned Puhovac.
U Vladi Srpske ostaju ministarka finansija Republike Srpske Zora Vidović, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir, ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović, ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić, ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić, ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović, ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Bojan Vipotnik, ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Anđelka Kuzmić, ministar pravde Republike Srpskoj, Goran Selak, ministarka uprave i lokalne samouprave Republike Srpskoj Senka Jujić.
Mandatar za sastav Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da izbor nove Vlade, sa pet novih imena, predstavlja kontinuitet rada i poboljšanje svihsegmenata rada Vlade s obzirom da je u ovoj godini predviđeno mnogo infrastrukturnih projekata.
Ovo je 19. saziv Vlade Republike Srpske.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i ministri položili su svečanu zakletvu u Narodnoj skupštini Republike Srpske, čime je okončana posebna sjednica.
Polaganju zakletve prisustvovala je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
Vlada Republike Srpske izabrana je sa 48 glasova za, a poslanici SDS-a i PDP-a nisu prisustvovali glasanju niti polaganju zakletve.
