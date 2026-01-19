Logo
Large banner

Izabrana nova Vlada Republike Srpske, premijer i ministri položili zakletvu

19.01.2026

06:57

Komentari:

3
Нова Влада Републике Српске
Foto: Borislav Zdrinja/ZIPAPHOTO

Republika Srpska dobila je novu Vladu. Narodna skupština Republike Srpske je na posebnoj sjednici izabrala za premijera Savu Minića i dala podršku njegovom kabinetu.

- Izbor nove Vlade dio je političkog procesa zrelo i odgovorno planiranog, kojim se potvrđuje politička odgovornost i stabilnost - poručio je premijer Minić.

Биљана Машић

Scena

Ova žena je bila uz Miku Aleksića do posljednjeg trenutka

U novoj Vladi Srpske u odnosu na prošlu je i pet novih ministara.

Resor rada i boračko-invalidske zaštite vodiće predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Radan Ostojić.

Za ministra za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje izabran je bivši dekan Filozofskog fakulteta u Istočnom Sarajevu Draga Mastilović, za ministra privrede i preduzetništva Radenko Bubić, za ministra porodice, omladine i sporta Irena Ignjatović, a za ministra trgovine i turizma Nedžad Ned Puhovac.

U Vladi Srpske ostaju ministarka finansija Republike Srpske Zora Vidović, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir, ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović, ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić, ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić, ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović, ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Bojan Vipotnik, ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Anđelka Kuzmić, ministar pravde Republike Srpskoj, Goran Selak, ministarka uprave i lokalne samouprave Republike Srpskoj Senka Jujić.

Србија - Мађарска

Ostali sportovi

Umalo tuča vaterpolista Srbije i Mađarske

Mandatar za sastav Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da izbor nove Vlade, sa pet novih imena, predstavlja kontinuitet rada i poboljšanje svihsegmenata rada Vlade s obzirom da je u ovoj godini predviđeno mnogo infrastrukturnih projekata.

Ovo je 19. saziv Vlade Republike Srpske.

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i ministri položili su svečanu zakletvu u Narodnoj skupštini Republike Srpske, čime je okončana posebna sjednica.

Polaganju zakletve prisustvovala je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

пруга

Svijet

Vozovi iskočili iz šina, ima mrtvih

Vlada Republike Srpske izabrana je sa 48 glasova za, a poslanici SDS-a i PDP-a nisu prisustvovali glasanju niti polaganju zakletve.

Podijeli:

Tag:

Vlada Republike Srpske

Komentari (3)
Large banner

Pročitajte više

Мирослав Мика Алексић

Scena

Imao samo 40 kilograma: Otkriveni detalji prije smrti Mike Aleksića

10 h

0
Душан Мандић проговорио након драме у Арени

Ostali sportovi

Dušan Mandić progovorio nakon drame u Areni

10 h

0
Познато од чега је умро Мирослав Мика Алексић

Scena

Poznato od čega je umro Miroslav Mika Aleksić

10 h

0
Мирослав Мика Алексић, учитељ глуме којег је више дјевојака оптужило за силовање

Scena

Oglasila se supruga Mike Aleksića nakon njegove smrti

10 h

0

Više iz rubrike

Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović: Zašto opozicija ne zatraži da Ustavni sud BiH poništi svoje odluke?

10 h

2
Срђан Мазалица

Republika Srpska

Mazalica o prijedlogu Dubravca: Pucaju Srpskoj u nogu

11 h

1
”Хоће ли пензионери враћати новац”: Тежак приједлог Дубравца удара на све у Српској

Republika Srpska

”Hoće li penzioneri vraćati novac”: Težak prijedlog Dubravca udara na sve u Srpskoj

11 h

3
Додик: Против нове Владе биће они који би српску да предају сарајевској чаршији

Republika Srpska

Dodik: Protiv nove Vlade biće oni koji bi srpsku da predaju sarajevskoj čaršiji

12 h

8

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

53

Srpska pjevačica ponijela fiksni telefon na svirku

08

53

Političari danas odlučuju o najnižim penzijama

08

48

Bogojavljenska vodica se nikada ne kvari: Evo zašto je to tako

08

47

Ako sami sebi uplaćujete doprinos za penziju, ovo nikako ne smijete uraditi

08

43

Žena zatekla horor u krevetu: Pogledao me i rekao, ne miči se

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner