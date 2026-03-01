Dodik: Uvijek i iznova braniti temelje Srpske

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je danas na Palama da je prvi Ustav Republike Srpske omogućio funkcionisanje Republike i da je uvijek i iznova potrebno braniti temelje Srpske.

Dodik je istakao da je veoma značajno obilježavati datum kada je proglašen prvi Ustav Republike Srpske.

"Tada nije bila definisana ni teritorija, ali ljudi koji su u to vrijeme vodili Republiku Srpsku, Radovan Karadžić, kao predsjednik, Vlada, Skupština, svi su bili posvećeni da se donese taj konstruktivni akt koji će omogućiti funkcionisanje onoga što se zove državno uređenje, civilni sektor i civilne nivoe vlasti", rekao je Dodik novinarima na Palama gdje je prisustvovao sjednici Skupštine Asocijacije "Stvaroci Republike Srpske".

Dodik je istakao da Asocijacija ostvaruje svoju najbitniju ulogu, a to je čuvanje sjećanja na sve žrtve koje su stradale za temelje Srpske i okupljaju ljude koji su u najtežim okolnostima imali svijest da se brani srpski narod.

Govoreći o 1. martu, Dodik je rekao da je to za srpski narod dan kada je shvatio da je preglasan i da mu se pokušava oteti pravo na konstitutivnost.

"Drugi pokušavaju da nametnu laž o tome da je stvorena nekakva državnost BiH", dodao je Dodik.

Dodik je napomenuo da je Vlada Republike Srpske utvrdila da je 1. mart Dan žalosti u Republici Srpskoj.