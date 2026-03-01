Logo
Large banner

Dodik: Uvijek i iznova braniti temelje Srpske

Izvor:

SRNA

01.03.2026

14:43

Komentari:

3
Милорад Додик
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je danas na Palama da je prvi Ustav Republike Srpske omogućio funkcionisanje Republike i da je uvijek i iznova potrebno braniti temelje Srpske.

Dodik je istakao da je veoma značajno obilježavati datum kada je proglašen prvi Ustav Republike Srpske.

"Tada nije bila definisana ni teritorija, ali ljudi koji su u to vrijeme vodili Republiku Srpsku, Radovan Karadžić, kao predsjednik, Vlada, Skupština, svi su bili posvećeni da se donese taj konstruktivni akt koji će omogućiti funkcionisanje onoga što se zove državno uređenje, civilni sektor i civilne nivoe vlasti", rekao je Dodik novinarima na Palama gdje je prisustvovao sjednici Skupštine Asocijacije "Stvaroci Republike Srpske".

илу-хороскоп-27022026

Zanimljivosti

Ruski horoskop za mart 2026: Ova 3 znaka ulaze u period neviđenog blagostanja

Dodik je istakao da Asocijacija ostvaruje svoju najbitniju ulogu, a to je čuvanje sjećanja na sve žrtve koje su stradale za temelje Srpske i okupljaju ljude koji su u najtežim okolnostima imali svijest da se brani srpski narod.

Govoreći o 1. martu, Dodik je rekao da je to za srpski narod dan kada je shvatio da je preglasan i da mu se pokušava oteti pravo na konstitutivnost.

"Drugi pokušavaju da nametnu laž o tome da je stvorena nekakva državnost BiH", dodao je Dodik.

Dodik je napomenuo da je Vlada Republike Srpske utvrdila da je 1. mart Dan žalosti u Republici Srpskoj.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

Republika Srpska

Komentari (3)
Large banner

Pročitajte više

Хороскоп

Zanimljivosti

Ruski horoskop za mart 2026: Ova 3 znaka ulaze u period neviđenog blagostanja

1 h

0
Покушали украсти ауди у Бијељини па ухапшени

Hronika

Pokušali ukrasti audi u Bijeljini pa uhapšeni

1 h

0
Vocap telefon

Nauka i tehnologija

Vocap uvodi novu opciju: Postaje kao društvena mreža

2 h

0
Пале-састанак-ОО СНСД

Republika Srpska

Dodik u Palama sa rukovodstvom OO SNSD

2 h

0

Više iz rubrike

Пале-састанак-ОО СНСД

Republika Srpska

Dodik u Palama sa rukovodstvom OO SNSD

2 h

0
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Srpska je opstala jer živi kao država

2 h

0
Препушта ли СДС кандидатуру Драшку Станивуковићу?

Republika Srpska

Prepušta li SDS kandidaturu Drašku Stanivukoviću?

3 h

3
Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović: Razmontiraćemo sve Konakovićeve manipulacije

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

16

Amerikanci progovorili o napadu na njihov nosač aviona

16

13

Tuča na parkingu: Mladići nasrnuli na čovjeka, pa digli ruku i na djevojku

16

12

Hodajuća nevolja: Optužen sin popularne pjevačice

16

06

Ima stradalih: Oglasili se Amerikanci o njihovim žrtvama

15

57

IDF procjenjuje da Iran ima oko 2.500 balističkih raketa

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner