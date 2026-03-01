Prepušta li SDS kandidaturu Drašku Stanivukoviću?

Da li će Branko Blanuša, predsjednik SDS-a biti i kandidat za predsjednika Republike Srpske na Opštim izborima 2026. godine ili će se odreći kandidature u korist Draška Stanivukovića, predsjednika Pokreta Sigurna Srpska?

Pitanje je ovo, koje se u posljednje vrijeme sve češće spominje, a kako ATV nezvanično saznaje iz izbora u SDS-u, Blanuša je bliži tome da ne bude kandidat.

Kao što je već poznato, Glavni odbor SDS-a je 28.12.2025. godine donio odluku da Branko Blanuša bude i njihov kandidat na opštim izborima, ali kako nezvanično saznajemo, lako se može desiti da se sadašnji predsjednik najveće opozicione partije uopšte ne upusti u izbornu trku.

Tako se lako može doći u situaciju da Blanuša postupi mimo odluke stranke koja je izričito rekla da je on kandidat. Imenom i prezimenom. "Branko Blanuša - kandidat Srpske demokratske stranke za predsjednika Republike Srpske."

Kandidature koju je on tada i prihvatio.

"Predaja" kandidature Stanivukoviću?

Kako za ATV tvrde izvori iz ove stranke, u februaru je došlo do "zbližavanja" Blanuše i Stanivukovića, do te mjere da, kako kaže naš sagovornik, banjalučki gradonačelnik u GU zaposli aktivistu SDS-a. Sve, kako kažu, mimo znanja predsjednika GrO SDS-a Banjaluka.

Da bi "tranzicija" kandidatske pozicije lakše prošla, potrebno je prvo riješiti banjalučki SDS, kažu naši izvori.

"Sadašnji Gradski odbor je u potpunosti protiv Stanivukovića", kažu za ATV izvori iz ove stranke.

Oni tvrde i da je Blanuša imao namjeru raspustiti gradski odbor, što je osujećeno nakon što se većina članova pobunila.

U ponedjeljak bi trebalo da zasjeda Predsjedništvo Gradskog odbora ove partije, na koje bi trebao doći i predsjednik SDS-a. Kako nezvanično saznajemo, Blanuša je dobio savjet da to u ovom trenutku nije dobar potez jer ne bi imao dobar doček.