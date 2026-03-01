Kakvo nas vrijeme očekuje sutra

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti promjenljivo oblačno uz sunčane periode i toplo sa maksimalnom temperaturom od 14 do 18 stepeni Celzijusovih.

Poslije podne na zapadu se očekuje prolazna slaba kiša koja će se premještati preko sjevera ka sjeveroistoku, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Padavine će do večeri prestati. Na jugu i jugoistoku ostaće suvo i sunčanije.

Duvaće slab vjetar, promjenljiv ili zapadni.

U Republici Srpskoj i FBiH danas je sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Bjelašnica jedan, Čemerno 11, Ivan Sedlo 12, Bijeljina 13, Gacko i Livno 14, Bileća i Trebinje 15, Višegrad, Doboj i Sarajevo 16, Mrkonjić Grad 17, te Banjaluka, Prijedor, Mostar i Tuzla 18 stepeni Celzijusovih.