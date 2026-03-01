Logo
Slavimo Svetog Pamfila: Jedan običaj se posebno poštuje

Izvor:

ATV

01.03.2026

08:00

Komentari:

1
Православље, црква
Foto: ATV

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas obilježava Svetog Pamfila i ostale mučenike koji su postradali u vrijeme cara Dioklecijana, početkom četvrtog vijeka.

Iako ovaj dan ne spada u najveće crkvene praznike, u narodu se zadržalo nekoliko tihih, ali jasnih običaja koji se i danas poštuju, posebno u porodicama koje drže do tradicije.

Riječ je o ranohrišćanskim stradalnicima koji su život izgubili zbog vjere, među kojima su bili prezviter Pamfil, đakon Valent, Pavle, kao i petorica braće, Ilija, Isaija, Jeremija, Samuil i Danilo. Njima su se pridružili i Porfirije, Selevkije, Teodul i Julijan, koji su stradali jer su pokazali poštovanje prema mučenicima.

Трамп

Svijet

Ambasador SAD-a u UN: Iranci pokušali da ubiju Trampa!

Za razliku od velikih praznika, ovaj dan nema razvijene narodne običaje, ali se u crkvenom i narodnom kalendaru smatra danom smirenja. Vjeruje se da sutra ne treba započinjati velike poslove, niti donositi važne odluke na brzinu.

U mnogim krajevima Srbije zadržalo se pravilo da se dan provede mirno, bez rasprava i bez teških riječi, iz poštovanja prema stradanju svetitelja. Nije običaj da se prave velika slavlja, već da se ode u crkvu, zapali svijeća i pomoli u tišini.

Ono što se najčešće pominje jeste uzdržavanje od sukoba. Vjeruje se da svaka izgovorena teška riječ na ovaj dan “duže ostaje”, odnosno da se lakše pretvara u trajan problem.

Zato se savjetuje da se, koliko god je moguće, izbjegnu rasprave u kući i da se dan završi u miru.

Šta je dozvoljeno, a šta se izbjegava

Nema strogih zabrana, ali se kroz tradiciju provlači nekoliko pravila koja se i danas prenose:

ne započinju se novi poslovi bez potrebe

izbjegavaju se svađe i napet razgovor

dan je pogodan za povlačenje i ličnu refleksiju

odlazak u crkvu i paljenje svijeće smatra se posebno važnim

Ovaj datum u kalendaru ne nosi spektakl, već podsjećanje. Na vjeru, na istrajnost i na to koliko tišina ponekad govori više od svega,prenosi Ona.

SPC

svetac

pravoslavlje

Komentari (1)
