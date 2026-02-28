Logo
"Vrbuju djecu putem interneta": U toku kampanja za podizanje svijesti o sajber nasilju

ATV

ATV

28.02.2026

19:35

Полиција - сајбер насиље

Razvojem informacionih tehnologija raste i mogućnost zloupotrebe istih, te svaka osoba koja koristi internet, društvene mreže ili druge onlajn platforme može postati žrtva krivičnog djela počinjenog putem interneta.

Tim povodom građanima su podijeljeni informativni leci koji sadrže osnovne informacije o oblicima nasilja koja mogu biti izvršena putem interneta.

"Treba upozoravati pogotovo djecu ovu, omladinu a Boga mi i ove starije, mnogo su i stariji sad na društvenim mrežama i vjeruju u sve i svašta. Njih je lakše čini mi se prevariti nego djecu, omladina je malo bolje upoznata sa tim", "Da li se možda dijete ili Vi susrelo sa nekom vrstom zloupotrebe odnosno nasilja ili bilo kakve prevare na društvenim mrežama? Srećom nismo, bilo je ograničeno vrijeme i bilo je kontrole donekle ali srećom ništa nije bilo", istakli su građani.

Iz Policijske uprave Prijedor upozoravaju građane na oprez prilikom upotrebe interneta, te napominju da sve korisne savjete mogu pronaći na zvaničnoj stranici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

"Ovdje prvenstveno mislimo na zaštitu djece s obzirom da smo mi u ranijem periodu imali evidentiranih krivičnih djela recimo obljuba nad djecom mlađom od 15 godina ili obljuba nad djecom starijom od 15. godina, gdje je upravo izvršilac tog krivičnog djela tu prvu komunikaciju sa maloljetnim licem ostvario putem društvenih mreža odnosno interneta", kazala je portparol Policijske uprave Prijedor Zvezdana Alendarević.

Na području Policijske uprave Prijedor tokom 2025. godine evidentirano je 27 krivičnih djela visoko-tehnološkog kriminaliteta, a nadležnom tužilaštvu podnesena su 22 izvještaja protiv 24 lica.

Nasilje

internet

