Privatnim avionom došao po Daru u Crnu Goru: Poznati voditelj progovorio o njihovoj vezi

Pjevačica Dara Bubamara sinoć je imala nastup u Crnoj Gori, na koji je došao i njen dečko Vladan i to privatnim avionom iz Dubaija.

Pjevačicin dečko, koji je 24 godine mlađi od nje, iskoristio je priliku da provede vrijeme sa Darom, jer ona će neko vrijeme boraviti u Crnoj Gori, gdje ima još dva zakazana nastupa.

Uspješni biznismen iz Dubaija, za kog pjevačica ove godine planira da se uda, stigao je pravo na njen nastup i to privatnim avionom, samo kako bi bio uz nju tokom boravka na primorju.

U klubu, gdje je pjevačica nastupala, svi pogledi bili su uprti u nju, ali i u misterioznog partnera koji je sve vrijeme bio u njenoj blizini. Nije skidao pogled sa Dare dok je nizala hitove i atmosferu dovodila do usijanja, a oko njega je bilo lično privatno obezbjeđenje koje je diskretno pratilo svaki njegov korak.

Scena Dara Bubamara progovorila o mlađem partneru, pa uporedila sebe sa Madonom

Crnogorski voditelj Božo Dobriša prisustvovao je nastupu, a za Informer prokomentarisao i Darinog dečka.

Nema šta, momak je top. Svi su gledali u njega, a on samo u Daru. Istina je, juče je stigao privatnim avionom, lakše im je da se vide ovdje, nego u Srbiji gdje su sve oči uprte u njih - rekao je Božo.