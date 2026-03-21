Prije godinu dana je prebio, a sad je pokrao i uništio stan: Tamara jecajući govorila o bivšem momku

Tamara Bojanić, ponovo je napadnuta od strane bivšeg dečka i to u njenom stanu, a prije samo godinu dana kada joj je raskrvario cijelo lice.

Međutim, Tamara je nasilje oprostila pa joj se nakon samo godinu dana desilo skoro pa isto. Ovog puta ona nije fizički napadnuta, ali je prostor u kom živi demoliran.

Starleta je usnimila svog bivšeg partnera u njenom stanu, a uz video je dodala: Uzeo mi je GT, uramio ga. Pa mi je ukrao ključeve od karere. Skinuo mi je 3.000 evra sa kartice, koju mi je ukrao i misli da ćemo da se pomirimo - bio je opis na video, a nakon samo nekoliko trenutaka objavila je sljedeći video gdje je pokazala da joj je stan u haosu.

Kako se čuje na snimku, dok je snimala ove kadrove, Tamara je sve vreme jecala.

Ko je Tamara Bojanić?

Tamara Bojanić nekadašnja je teniserka, a danas zarađuje plasiranjem fotografija na sajtu za odrasle Onlifens, gde dobija bizarne zahtijeve. Ona kako se može primjetiti radom na pomenutom sajtu, zarađuje za luksuzan život, pa je sebi obezbjedila život u popularnom naselju Beograd na vodi, a poznata je i po ljubavi prema luksuznim automobilima za koje ima uslova da sebi kupi.

Scena Objavljen cjenovnik Tamare Bojanić

Njoj su u sportu predviđali blistavu karijeru, svojevremeno je bila i članica Fed kup reprezentacije Crne Gore 2014. i 2015, a njeni juniorski rezultati bili su izuzetno zapaženi. Ipak, kada je na red došla profesionalna karijera, imala je nekoliko mečeva i bila je na VTA listi plasirana tek nešto iza 1000. mesta.

