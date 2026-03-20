Logo
Large banner

Influenseri preboljeli Dubai, ovo je nova top destinacija

20.03.2026

18:04

Komentari:

0
Инфлуенсери пребољели Дубаи, ово је нова топ дестинација
Foto: Pexel/Mike Arturo

Poznata španska destinacija Marbelja (Marbella) ponovo se vraća na vrh liste najpoželjnijih mjesta za ljetovanje, posebno među influenserima, nakon što su putovanja u Dubai (Dubai) postala neizvjesna zbog rastućih tenzija na Bliskom istoku.

Nekada neprikosnoveni centar luksuznog turizma za društvene mreže i poznate ličnosti, Dubai (Dubai) je posljednjih godina bio prvi izbor za glamurozna putovanja. Ipak, trenutna sigurnosna situacija natjerala je mnoge turiste da ponovo razmotre evropske destinacije, a Marbelja (Marbella) se nameće kao idealna alternativa.

Smještena na obali Kosta del Sol (Costa del Sol), Marbelja (Marbella) je decenijama sinonim za luksuz, duge pješčane plaže, ekskluzivne bič klubove (beach clubove) i noćni život. Iako je u jednom periodu izgubila dio popularnosti zbog konkurencije dalekih destinacija, sada doživljava novi procvat.

Turistički stručnjaci navode da sve više putnika bira bliže, sigurnije i pristupačnije opcije.

„Ljudi koji su ranije birali Dubai (Dubai) sada se vraćaju Evropi. Marbelja (Marbella) nudi isti spoj luksuza, zabave i plaža, ali mnogo bliže“, ističu iz turističkog sektora.

Veliki doprinos popularnosti Marbelje (Marbelle) imala je britanska emisija „Onli vej is Eseks“ (The Only Way Is Essex – TOWIE), koja je ovu destinaciju pretvorila u sinonim za glamurozne zabave i luksuzni stil života.

Zvijezde poput Džeme Kolins (Gemma Collins), Džejmsa Argenta (James Argent) i Džes Rajt (Jess Wright) redovno su boravile u Marbelji (Marbelli), dodatno povećavajući interes turista.

Prema podacima turističkih platformi, samo emitovanje epizoda iz Marbelje (Marbelle) dovelo je do naglog rasta pretraga i rezervacija.

Prije nego što su influenseri zavladali ovom destinacijom, Marbelja (Marbella) je bila utočište svjetske elite. Tokom sedamdesetih godina prošlog vijeka, ovdje su dolazili bogataši, kraljevske porodice i holivudske zvijezde poput Elizabet Tejlor (Elizabeth Taylor) i Džoan Kolins (Joan Collins), navodi Dejli mejl (Daily Mail).

S obzirom na promjene u turističkim trendovima, stručnjaci predviđaju da bi ova sezona mogla biti jedna od najuspješnijih za Marbelju (Marbellu) u posljednjih nekoliko godina.

Podijeli:

Tagovi :

influenseri

Španija

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner