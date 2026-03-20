Umro Čak Noris

Čak Noris — čuveni majstor borilačkih vještina i glumac u filmovima poput "The Delta Force" i "Missing in Action" — preminuo je, saznaje TMZ.

Preminuo je u četvrtak ujutru na Havajima, prema navodima porodice, koja je saopštila:

"Sa teškim srcem naša porodica dijeli vijest o iznenadnoj smrti našeg voljenog Čaka Norisa, juče ujutru. Iako bismo željeli da okolnosti zadržimo u privatnosti, molimo vas da znate da je bio okružen porodicom i da je bio u miru.

Za svijet, on je bio majstor borilačkih vještina, glumac i simbol snage. Za nas, bio je posvećen suprug, voljeni otac i djed, nevjerovatan brat i srce naše porodice.

Živio je svoj život sa vjerom, svrhom i nepokolebljivom posvećenošću ljudima koje je volio. Kroz svoj rad, disciplinu i dobrotu, inspirisao je milione širom svijeta i ostavio trajan trag u životima mnogih.

Iako su nam srca slomljena, duboko smo zahvalni za život koji je živio i za nezaboravne trenutke koje smo imali sreću da podijelimo s njim. Ljubav i podrška koju je dobijao od fanova širom svijeta značile su mu mnogo, i naša porodica je na tome iskreno zahvalna. Za njega, vi niste bili samo fanovi - bili ste njegovi prijatelji.

Znamo da su mnogi od vas čuli za njegovu nedavnu hospitalizaciju i iskreno smo zahvalni na molitvama i podršci koju ste mu uputili.

Dok žalimo za ovim gubitkom, ljubazno molimo za privatnost naše porodice u ovom teškom trenutku.

Hvala vam što ste ga voljeli zajedno s nama".

Ko je Čak Noris?

Čak Noris (Chuck Norris), rođen kao Karlos Rej Noris, jedan je od najpoznatijih akcionih glumaca i majstora borilačkih vještina u modernoj pop kulturi. Rođen 10. marta 1940. godine u Oklahomi, izgradio je imidž nepobjedivog borca, ali je njegov put do slave bio daleko od jednostavnog.

Rani život i težak put do uspjeha

Norisovo djetinjstvo bilo je obilježeno siromaštvom i porodičnim problemima. Odrastao je u nestabilnim uslovima, uz oca koji je imao problem sa alkoholom. Nakon razvoda roditelja, preselio se u Kaliforniju, gdje je kao povučen i nesiguran mladić tražio svoj put.

Ključni preokret dogodio se kada se priključio američkom vazduhoplovstvu. Tokom službe u Južnoj Koreji prvi put se susreo sa borilačkim vještinama, što će odrediti njegov budući životni pravac.

Uspon u borilačkim vještinama

Po povratku u Sjedinjene Američke Države, Noris počinje ozbiljno da trenira i ubrzo postaje jedan od najboljih karatista u zemlji. Tokom šezdesetih godina osvaja brojne titule i stiče status svjetskog šampiona u karateu, koji je uspio da zadrži više godina.

Otvara sopstvene škole borilačkih vještina i razvija stil Chun Kuk Do, kombinujući različite tehnike. Njegov uticaj u ovoj oblasti bio je značajan, jer je doprinio popularizaciji borilačkih sportova na Zapadu.

Filmska karijera i globalna slava

Ulazak u Holivud označio je novu fazu njegovog života. Nakon prvih manjih uloga, proboj doživljava sedamdesetih i osamdesetih godina. Postaje jedno od najvećih imena akcionog filma.

Glumi u nizu komercijalno uspješnih filmova, ali pravu globalnu popularnost stiče ulogom u seriji „Walker, Texas Ranger“. Ta serija ga pozicionira kao simbol pravde i snage, a njegov lik postaje prepoznatljiv širom svijeta.

Uspjesi izvan filma

Pored glume, Noris je ostvario značajan uticaj i u drugim oblastima. Osnivač je više organizacija, uključujući programe za mlade koji koriste borilačke vještine kao sredstvo discipline i ličnog razvoja.

Takođe je autor više knjiga i kolumni, u kojima se bavi temama morala, vjere i društva.

Skandali i kontroverze

Iako nije bio dio klasičnih holivudskih skandala, Čak Noris nije izbjegao kontroverze.

Najviše pažnje izazvale su njegove političke izjave. Poznat je po konzervativnim stavovima i otvorenoj podršci Republikanskoj stranci u Sjedinjenim Državama. Pojedine njegove izjave o političkim i društvenim temama izazvale su oštre reakcije javnosti.

Dodatne kontroverze pojavile su se nakon što je otkriveno da ima dijete iz vanbračne veze, što je dugo bilo nepoznato javnosti.

Takođe, pojedini njegovi tekstovi i javni nastupi dovođeni su u vezu sa teorijama zavjere, što je dodatno polarizovalo javnost.

Kulturni fenomen i internet popularnost

Čak Noris je postao jedinstven fenomen u pop kulturi. Internet je stvorio čitav niz takozvanih „Chuck Norris činjenica“ – humorističnih tvrdnji koje ga prikazuju kao natprirodno moćnu ličnost.

Ovaj fenomen značajno je doprinio njegovoj popularnosti kod mlađih generacija i učvrstio njegov status globalne ikone.

Iako praćen kontroverzama, njegov uticaj na pop kulturu i borilačke vještine ostaje nesporan. Danas se smatra jednom od najprepoznatljivijih ličnosti akcionog žanra i simbolom snage u savremenoj kulturi.