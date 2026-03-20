Angelina Topić osvojila srebro na Svjetskom prvenstvu

Srpska atletičarka Angelina Topić osvojila je srebrnu medalju na Svjetskom dvoranskom prvenstvu u skoku uvis u poljskom gradu Torunju skokom 1,99 metara.

Srpkinja je podijelila srebrnu medalju sa Australijankom Nikolom Olisagers i Ukrajinkom Julijom Levčenko koje su takođe preskočile 1.99 iz istog broja pokušaja.

Zlatna medalja pripala je Ukrajinki Jaroslavi Mahučik.

Mlada 20-godišnjakinja je preskočila startnu visinu 1,85 metara, a zatim je iz prvog pokušaja preskočila 1,89. Srpkinja je i visine 1.93, 1,96 i 1,99 preskočila iz prve. Na kraju Topićeva nije uspjela da preskoči iz tri pokušaja visinu 2,01.