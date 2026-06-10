Nina Badrić otvara Coffee Fest: Vikend kafe, muzike i druženja u Banjaluci

Koncert Nine Badrić, desetine izlagača, najnoviji trendovi iz svijeta kafe, bogata gastro ponuda i program na otvorenom očekuju posjetioce trećeg Banja Luka Coffee Fest, koji će 12. i 13. juna biti održan na tvrđavi Kastel.

Festival, kako u saopštenju navode organizatori, počinje u petak, 12. juna nastupom jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, dok je za subotu, 13. juna pripremljen centralni festivalski program sa besplatnim ulazom za sve posjetioce uz spektakularnu završnicu "Sunset Session".

Ovogodišnji Banja Luka Coffee Fest prvi put će biti održan na novoj lokaciji, u prostoru Kamene kuće na Kastelu, a organizatori najavljuju sadržajno najbogatije izdanje do sada.

Banjaluka Kofi fest

"Festival će biti organizovan pod sloganom 'picnic edition', sa posebnim fokusom na boravak na otvorenom, druženje i uživanje u jedinstvenom ambijentu jedne od najprepoznatljivijih gradskih lokacija", pojašnjeno je u saopštenju.

Posjetioci će tokom dana imati priliku da istraže različite vrste kafa, upoznaju savremene trendove u njihovoj pripremi i uživaju u bogatoj ponudi napitaka kroz više tematskih zona posvećenih kulturi ispijanja kafe.

"Tematske kućice raspoređene širom festivalskog prostora predstaviće posjetiocima različite vrste napitaka od kafe i savremene coffee trendove. Kroz zone poput Espresso House, Cappuccino House, Latte House, Ice Coffee House, Affogato House, Matcha House, Specialty Coffee House i Capsule Coffee Lab, posjetioci će imati priliku da istraže bogatstvo okusa, aroma i načina pripreme ovog omiljenog napitka", javljaju organizatori.

Pored sadržaja posvećenih kafi, posjetiocima će na raspolaganju biti i Bakry House sa ponudom svježih peciva i slastica, Chocolate House, Refresh Bar sa svježe cijeđenim sokovima i osvježavajućim napicima, kao i Coffee Cocktail Bar sa kreativnim koktelima inspirisanim kafom.

"Na taj način festival će ponuditi pažljivo osmišljen spoj kafe, slatkih zalogaja, osvježavajućih napitaka i jedinstvenih koktel kreacija", pojašnjeno je dalje.

Banjaluka Kofi fest

Poseban akcenat organizatori stavljaju na "picnic experience" zonu u blizini Kamene kuće, koja će biti uređena kao prostor za odmor, druženje i uživanje na otvorenom. Festival će ponuditi i sadržaje prilagođene svim generacijama, uključujući dječiju zonu, edukativne radionice i brojne prateće aktivnosti.

"Posebnu pažnju publike privlačiće muzički program festivala, koji počinje već u petak nastupom regionalne zvijezde Nine Badrić. Koncert će biti održan na tvrđavi Kastel sa početkom u 20 časova. Publiku očekuje veče ispunjeno emocijama i hitovima koji su obilježili njenu bogatu karijeru, ali i pjesmama sa novog albuma. Nastup jedne od najpopularnijih pjevačica u regionu ujedno će označiti i zvaničan početak festivalskog vikenda. Za završnicu festival je rezervisan "Sunset Session", koji počinje u 18 časova. U atmosferi zalaska sunca nad Kastelom nastupiće regionalno poznati DJ-evi Danijel Čehranov i Mladen Tomić, koji će svojim setovima zaokružiti festivalski dan", stoji dalje u saopštenju.

Prema najavama meteorologa, javqeno je dalje, vikend pred nama donosi sunčano i toplo vrijeme, što bi dodatno moglo doprinijeti dobroj posjećenosti festivala koji iz godine u godinu potvrđuje status jednog od najzanimljivijih urbanih događaja u Banjaluci.

Više informacija o programu, izlagačima i pratećim sadržajima dostupno je na zvaničnim kanalima Banja Luka Coffee Festa Festa.