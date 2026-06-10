Tinejdžer uhapšen zbog pokušaja ubistva: Detalji krvavog obračuna u Nišu

Autor:ATV
Komentari:0
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su S. N. (19) iz ovog grada, zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo ubistvo u pokušaju.
On se sumnjiči da je juče u popodnevnim satima, na području grada Niša, zadao ubod nožem devetnaestogodišnjem muškarcu.
Povrijeđeni muškarac je sa teškim tjelesnim povredama opasnim po život zbrinut u Univerzitetsko-kliničkom centru u Nišu.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu, prenosi Blic.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Gradovi i opštine
1 h0
BiH
1 h0
Republika Srpska
1 h0
Banja Luka
1 h0
Hronika
2 h0
Hronika
2 h0
Hronika
3 h0
Hronika
3 h0
Najnovije
Trenutno na programu