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Tinejdžer uhapšen zbog pokušaja ubistva: Detalji krvavog obračuna u Nišu

Autor:

ATV
10.06.2026 14:24

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Мушкарац држи нож
Foto: Pexels/Saif71.com

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su S. N. (19) iz ovog grada, zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo ubistvo u pokušaju.

On se sumnjiči da je juče u popodnevnim satima, na području grada Niša, zadao ubod nožem devetnaestogodišnjem muškarcu.

Povrijeđeni muškarac je sa teškim tjelesnim povredama opasnim po život zbrinut u Univerzitetsko-kliničkom centru u Nišu.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu, prenosi Blic.

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pokušaj ubistva

Niš

hapšenje

Crna hronika

Srbija

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