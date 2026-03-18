MMA borac iz BiH napravio skandal u Srbiji: Morali su da mu otmu mikrofon!

18.03.2026

Foto: Printscreen/Instagram

Amil Tutić MMA borac iz Bosne i Hercegovine napravio je veliki skandal na "Armmada" događaju u Boru.

Tutić je nokautom u prvoj rundi došao do pobede nad srpskim borcem Đorđem Ivičićem. On je tako upisao prvu profesionalnu pobjedu u MMA karijeri, na koju je bacio senku nedopustivim ispadom na kraju meča.

Momku iz Bihaća se nisu dopali zvižduci dela publike u Boru, kojoj je tokom davanja izjave, pred televizijskim kamerama, odgovorio rječnikom koji nikako ne priliči jednom sportisti.

"Nisam iznenađen ovim, znao sam da će se ovo desiti. Želio bih da pozdravim moje sugrađane i moje Bošnjake koji ovo gledaju", počeo je Tutić, a kada je publika počela da mu zviždi odgovorio je na skandalozan način:

"Vi što zviždite, pušite k**ac svi" rekao je borac sa osmijehom na licu, nakon čega je mikrofon sklonjen od njega.

Tutić je potom prokomentarisao svoj postupak i u izjavi za medije iz Bosne i Hercegovine, piše Kurir.

"Svaka reklama je dobra reklama. U tom trenutku sam tako reagovao. Nije tu riječ o nikakvom nacionalizmu ili činjenici što sam se nalazio u Srbiji, među onima koji su zviždali mogli su biti Bosanci i Hercegovci, Hrvati, bilo ko... Htio sam doći do riječi, ali nisam uspijevao iako sam se prije svega zahvalio publici. Pokazao sam da su ti što zvižde nebitni, kao i da su oni došli da gledaju i slušaju mene" rekao je Tutić.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Amil Tutić

MMA borac

Pročitajte više

bunar

Srbija

Jeziv prizor u selu: D‌ječak (14) u bunaru našao 7 leševa pasa

1 h

0
Svijet

Iran krenuo u osvetu: Žestoki napad na najveće gasno postrojenje na svijetu

1 h

1
Region

Slovenija uvodi restrikcije: Evo koliko možete natočiti goriva!

1 h

0
Ljubav i seks

Pojavio se novi dejting trend koji mijenja svijet: Svi pričaju o "teoriji marta"

1 h

0

Više iz rubrike

Ostali sportovi

Ponos atletike Republike Srpske: Luka Ivičić nastavio sa sjajnim rezultatima

3 d

0
Ostali sportovi

Dodik čestitao Borisu Aleksiću: Srpska stvara šampione

6 d

0
Ostali sportovi

MMA borac Ibrahim Čolo poginuo u jezivoj nesreći

1 sedm

0
Ostali sportovi

Švedski paraolimpijac zadržan u bolnici nakon jezivog pada

1 sedm

0
22

58

Spektakularno veče Lige šampiona: Golovi na sve strane, favoriti prošli dalje

22

56

Menadžeri iz Banjaluke umiješani u skandal u Čelziju?

22

35

Izrael gađao brodove iranske mornarice u Kaspijskom moru

22

34

Pokrenuta inicijativa da se Igor Štimac protjera iz BiH

22

29

Srpska vojska čuva "Balkanski tok"

