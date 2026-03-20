Oglasila se trudna pjevačica: Plašim se, pluća su mi uvijek prva na udaru

Poznata pjevačica Edita Aradinović podijelila je sa svojim pratiocima na Instagramu da se prvi put tokom trudnoće suočila sa zdravstvenim problemima. U emotivnoj objavi otkrila je da je zabrinuta zbog jakog kašlja i zatražila preporuke za dobrog pulmologa.

"Ne znam kako, ali uspjela sam za jedan dan opasno da se razbolim. Prvi put sam bolesna u trudnoći, malo sam se uplašila. Prati me opasan i konstantan kašalj, pa bih vas pitala imate li preporuku za dobrog pulmologa? Pluća su mi uvijek prva na udaru, jer sam bivši asmatičar", napisala je Edita na Instagramu.

Edita o ocu djeteta sa kojim je raskinula

Edita je nedavno otvoreno govorila o odnosu sa bivšim dečkom i ocem djeteta, Nenadom Stevanovićem. Istakla je da su oboje svesno odlučili da postanu roditelji, uprkos tome što nisu zajedno.

-"Mirna sam jer znam da je on dobar čovjek i biće dobar otac. Jako mi je važno da možemo da komuniciramo, a mi smo i više nego dobri, što je dobar znak za budućnost", rekla je Edita za magazin "Story".

Edita je otkrila da je priželjkivala dječaka, ali da joj je sada najvažnije da dete bude zdravo.

"Samo da mi je živa i zdrava", zaključila je pjevačica, naglašavajući koliko joj je majčinstvo važno.