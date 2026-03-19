Džej Zi promijenio me: Reper se od sada ovako predstavlja

Američki reper Džej Zi ponovo je promijenio svoje umjetničko ime, a promjena je već vidljiva na svim muzičkim platformama i striming servisima.

Muzičar, pravim imenom Šon Kori Karter, odlučio se na ovaj potez uoči nastupa sa grupom The Roots, zakazanog za 30. maj u Filadelfiji. Riječ je o još jednoj u nizu promjena imena tokom njegove dugogodišnje karijere, koje često nose simbolično značenje. Ovaj potez dolazi u trenutku kada se približava važna godišnjica u njegovoj diskografiji.

Umjetnik dosad poznat kao Džej Zi sada će se predstavljati kao JAŸ-Z. Najveća promjena su dvije tačkice iznad slova "y", što je već ažurirano na platformama poput Jutjuba, Epl Mjuzika i Spotifaja.

Pretpostavlja se da bi ova promjena mogla biti povezana s njegovim debitantskim albumom "Reasonable Doubt", koji se približava 30. godišnjici objavljivanja. Naime, originalna naslovnica tog albuma sadržala je isti tipografski detalj. Time se simbolično vraća svojim počecima i ranim fazama karijere.

Promjene umjetničkog imena kod njega nisu rijetkost.

Džej Zi je i ranije nekoliko puta mijenjao način pisanja svog imena. Godine 2013. izbacio je crticu i počeo da se predstavlja kao "Jay Z", objasnivši da je crtica "bila veoma važna u to vrijeme", ali da "više nema svrhu". Tada je spomenuo i da je ranije koristio dve tačkice iznad jednog slova, koje je takođe uklonio.

Ipak, 2017. godine ponovo je vratio crticu i prešao na verziju JAY-Z, pisanu velikim slovima. U toj fazi navedeno je da je "Jay Z" postao stvar prošlosti, a nova verzija trebalo je da označi jasniji identitet.