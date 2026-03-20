Otkrivena iznenađujuća veza između mačaka i ljudi oboljelih od raka

Naučnici su napravili važan iskorak u razumijevanju raka, i to zahvaljujući kućnim mačkama.

U velikom međunarodnom istraživanju prvi put detaljno su genetički profilirani tumori kod mačaka, a rezultati su otkrili iznenađujuće sličnosti sa slučajevima raka kod ljudi, objavio je Science Daily.

U studiji su analizirani uzorci tumora gotovo 500 mačaka iz pet zemalja, a pokazalo se da mnoge mutacije koje potiču razvoj raka kod mačaka gotovo preslikavaju one kod ljudi. Posebno se to odnosi na rak mliječne žlijezde kod mačaka jer ima brojne zajedničke karakteristike s rakom dojke.

Naučnici smatraju da takve podudarnosti nisu slučajne. Mačke i ljudi dijele isti životni prostor i izloženi su sličnim okolišnim uticajima, zbog čega kućni ljubimci mogu poslužiti kao vrijedan model za istraživanje raka i razvoj novih terapija.

Ostali sportovi Angelina Topić osvojila srebro na Svjetskom prvenstvu

U studiji su analizirani uzorci tumora gotovo 500 mačaka iz pet zemalja, a pokazalo se da mnoge mutacije koje potiču razvoj raka kod mačaka gotovo preslikavaju one kod ljudi. Posebno se to odnosi na rak mliječne žlijezde kod mačaka jer ima brojne zajedničke karakteristike s rakom dojke.

Znanstvenici smatraju da takve podudarnosti nisu slučajne. Mačke i ljudi dijele isti životni prostor i izloženi su sličnim okolišnim uticajima, zbog čega kućni ljubimci mogu poslužiti kao vrijedan model za istraživanje raka i razvoj novih terapija.

Dosad je genetičko profiliranje raka kod mačaka bilo slabo istraženo, no ova studija donosi prvi sveobuhvatni 'atlas' tumorskih promjena, temeljen na analizi oko tisuću gena za 13 tipova tumora.

Važno otkriće o genima koji pokreću razvoj tumora

Posebno su važna otkrića o genima koji pokreću razvoj tumora. Kod agresivnog raka mliječne žlijezde identificirano je sedam ključnih gena, među kojima se ističe FBHW7, promijenjen u više od polovice tumora i povezan s lošijom prognozom raka dojke kod ljudi. Mutacija gena PIKZCA pronađena je u gotovo polovici tumora kod mačaka, a za nju već postoje ciljane terapije u liječenju ljudi.

Takva saznanja otvaraju mogućnost primjene postojećih terapija i kod životinja jer su neki hemoterapijski lijekovi pokazali bolji učinak na tumore s određenim mutacijama, barem u laboratorijskim uvjetima. Sličnosti između raka kod mačaka i ljudi pronađene su i u drugim tkivima, što potvrđuje dublju biološku povezanost.

Važan put do novih saznanja

Koautorka studije Bailey Francis istaknula je: 'Uspoređujući genome raka među vrstama, bolje razumijemo što ga uzrokuje. Genetske promjene kod mačaka vrlo su slične onima kod ljudi i pasa.' Profesor Geoffrey Wood s kanadskog Veterinarskog koledža Ontario dodaje: 'Kućni ljubimci žive s nama i dijele iste okolišne uticaje, što nam pomaže razumjeti zašto se rak razvija.'

Dr. Louise Van der Weydens britanskog Instituta Wellcome Sanger zaključuje: 'Genetika tumora kod domaćih mačaka više nije 'crna kutija'. Sada možemo krenuti prema preciznoj onkologiji za mačke.'

(t.portal)