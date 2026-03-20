Prodaja TikToka pod istragom: Gdje je nestalo 10 milijardi dolara?

Prodaja američkog ogranka aplikacije TikTok izazvala je veliku pažnju zbog misterioznog novca koji je „nestao“ tokom transakcije.

Zvanična cijena od 14 milijardi dolara naglo je nadmašena, a senatori traže odgovore o tome kako je dodatna naknada od 10 milijardi naplaćena bez odobrenja Kongresa.

Senator Mark Vorner uputio je oštro pismo Ministarstvu finansija, ističući da ovakva uplata predstavlja ozbiljan presedan u transparentnosti federalnih finansija. Dok javnost čeka pojašnjenje, transakcija je već podigla talas pitanja u Vašingtonu.

Društvo UIO prodaje zaplijenjene slatkiše u Banjaluci

U tipičnim velikim poslovima bankari zarađuju oko 1-2 odsto provizije. U slučaju TikToka, američki trezor navodno je dobio čak 70 odsto dodatne naknade, što je bez presedana u istoriji privatnih finansijskih transakcija.

Investitori su šokirani, jer se ranije vjerovalo da je niska prodajna cijena posljedica zakonskog pritiska na ByteDance. Ovako visok procenat direktno utiče na profit fondova koji su učestvovali u kupovini američkog TikToka.

Kompanije uključene u prodaju, uključujući Orakle i Silver Lake, odbijaju da komentarišu navode o misterioznoj proviziji. Čak ni kancelarija potpredsjednika Vens nije dala javno objašnjenje o tome gdje će novac biti iskorišćen.

Ovakva netransparentnost podstiče spekulacije da li je poslovni pobjednik unaprijed dogovoren kroz „tajne kanale“ ili su svi učesnici bili svesni uslova kupovine aplikacije. Javnost i investitori traže detaljnu istragu kroz zahtjev za pristup informacijama od javnog značaja.

Finansijski fondovi ostali uskraćeni

Investicioni fondovi koji su zadržali udio u novoj kompaniji TikTok sada se suočavaju s nepredviđenim gubitkom. Velika naknada državi značajno smanjuje potencijalnu zaradu, što je izazvalo ogorčenje među učesnicima transakcije.

Ovo postavlja pitanja o poštenju i pravilima takvih poslovnih aranžmana, a moguće kršenje federalnih propisa dodatno komplikuje situaciju. Analitičari upozoravaju da bi ovakav model mogao da utiče na buduće investicije u američke tehnološke firme.

Prodaja TikToka prelazi u politički skandal

Ova transakcija više nije samo tehnološka vijest - ona je prvorazredni politički događaj. Javnost i zakonodavci traže objašnjenja o tome kako su milijarde „nestale“ i ko je stvarno profitirao.

Dok čekamo zvanične odgovore, prodaja TikToka postaje primjer kako velike korporacije i federalni organi mogu oblikovati tržište uz minimalnu transparentnost, ostavljajući pitanja o etici i odgovornosti koja još nisu razjašnjena, prenosi Kurir.