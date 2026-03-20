Dobre vijesti za ljubitelje kafe: Ovaj napitak smanjuje rizik od demencije

ATV

20.03.2026

12:32

Добре вијести за љубитеље кафе: Овај напитак смањује ризик од деменције
Foto: pexels/ Raymond Petrik

Ako si ljubitelj jutarnje kafe, stižu dobre vijesti. Novo veliko istraživanje pokazuje da umjereno konzumiranje kafe može smanjiti rizik od demencije i usporiti pad pamćenja kako starimo.

Rezultati sugerišu da postoji određena količina kofeina koja se povezuje sa boljim očuvanjem kognitivnih funkcija tokom vremena.

Запаљена аута у Бијељини

Hronika

Zapaljen mercedes u Bijeljini, oglasilo se tužilaštvo

Prema nalazima naučnika koji su analizirali podatke iz velikih, dugotrajnih studija koje su pratile životne navike i zdravlje više od 130.000 ljudi tokom više decenija, najveći zaštitni efekat na mozak primjećen je kod onih koji dnevno popiju oko 2 do 3 šolje obične (kofeinske) kafe.

Ovaj nivo povezan je sa značajno nižim rizikom od razvoja demencije i sporijim opadanjem sposobnosti pamćenja u kasnijim godinama života.

Istraživanje takođe ukazuje da je ključni element kofein.

Jer ljudi koji piju kafu bez kofeina nisu imali isti efekat zaštite kao oni koji konzumiraju klasičnu verziju. To sugeriše da upravo kofein i drugi bioaktivni sastojci kafe vjerovatno imaju ulogu u očuvanju zdravlja mozga.

Хуан Карлос Валенциа Гонзалес

Svijet

Najmoćniji narko-kartel svijeta dobio nedodirljivog vođu

Važno je napomenuti da kafa nije „čudotvorni lijek“ - njen efekat je samo dio šire slike zdravih životnih navika.

Ipak, za one koji već uživaju u kafi kao dijelu svoje svakodnevne rutine, umjerena količina može biti više od običnog rituala — može predstavljati mali, ali značajan doprinos dugoročnom zdravlju mozga.

Kafa

demencija

Pročitajte više

Жене у крану

Svijet

Drama na gradilištu: Dvije žene se zabarikadirale na kranu

2 h

0
Познати тенисер открио: "Имам једну тајну, Новак ми је послао поруку"

Tenis

Poznati teniser otkrio: "Imam jednu tajnu, Novak mi je poslao poruku"

2 h

0
Корпа пуна васкршњих јаја у различитим бојама.

Savjeti

Za najljepše obojena vaskršnja jaja potreban vam je samo kupus

2 h

0
Тројица младића завршила у болници: Један пао са зграде, двојица избодена ножем

Hronika

Trojica mladića završila u bolnici: Jedan pao sa zgrade, dvojica izbodena nožem

2 h

0

Više iz rubrike

Dijabetes, mjerenje šećera u krvi

Zdravlje

Zaboravljene mekinje pomažu da se snizi holesterol i šećer

5 h

0
За кога су намијењене вакцине против алергије?

Zdravlje

Za koga su namijenjene vakcine protiv alergije?

1 d

0
Љекари упозоравају: Ова храна уништава панкреас

Zdravlje

Ljekari upozoravaju: Ova hrana uništava pankreas

1 d

0
Живио без плућа пуних 48 сати: Љекари направили медицинску револуцију

Zdravlje

Živio bez pluća punih 48 sati: Ljekari napravili medicinsku revoluciju

1 d

0
  • Najnovije

  • Najčitanije

14

40

Sud prihvatio jemstvo za puštanje na slobodu Aca Đukanovića

14

36

Angelina Topić osvojila srebro na Svjetskom prvenstvu

14

29

Znate li zašto prvi dan proljeća više nije 21. mart

14

29

Lukašenko: Tramp nam je predložio veliki sporazum

14

27

Ministarstvo isplatilo 6.279.536 KM za korisnike

