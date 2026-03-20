Запаљен мерцедес у Бијељини, огласило се тужилаштво

20.03.2026
Дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бијељини обавјештен је, од стране полицијских службеника Полицијске управе Бијељина да је у Његошевој улици на подручју града Бијељина дошло до пожара на путничком моторном возилу марке "мерцедес".
"По запримању пријаве, дежурни тужилац је изашао на лице мјеста, гдје је руководио увиђајем, који су извршили полицијски службеници Полицијске управе Бијељина. Извршеним увиђајем утврђено је да околности указују да је возило највјероватније намјерно запаљено. Са лица мјеста изузети су трагови и предмети који ће бити премет потребних вјештачења ради утврђивања свих околности и тачног узрока пожара", истиче се у саопштењу Окружног јавног тужилаштва Бијељина.
Драма на градилишту: Двије жене се забарикадирале на крану
Додају да је полицијским службеницима Полицијске управе Бијељина наложено предузимање свих потребних мјера и радњи у циљу идентификовања и проналаска извршиоца кривичног дјела, а Окружно јавно тужилаштво у Бијељини наставља рад на предмету.
Подсјећамо, Полицијској станици Бијељина 2 пријављено је да је на подручју града Бијељина, дошло до пожара на три путничка аутомобила.
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
4 ч0
