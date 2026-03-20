Судар аутобуса и теретног возила на ауто-путу: Више особа повријеђено

АТВ

20.03.2026

10:41

Тешка саобраћајна незгода догодила се данас око 9 часова на ауто-путу Београд - Ниш у висини села Трнава, а више особа је повријеђено.

Према првим незваничним информацијама до којих је дошао Телеграф.рс, саобраћајна незгода догодила се под још неразјашњеним околностима, када су се сударили аутобус "Ниш експрес" и теретно возило.

Опрез, нова превара на банкоматима

На лице мјеста брзо су стигле екипе Хитне помоћи које су указале прву помоћ повријеђенима. Према досадашњим сазнањима, три особе су задобиле повреде и транспортоване су у најближу здравствену установу ради даље дијагностике и праћења њиховог стања, док тежина повреда за сада није позната.

Припадници полиције су на терену и у току је увиђај којим ће бити утврђене све околности ове незгоде, док се саобраћај на том дијелу пута тренутно одвија без већих застоја.

Прочитајте више

Мушкарац сипа гриво у аутомобил.

Економија

Словачка зауставила "бензински туризам": Крај повластица које су многи користили

4 ч

0
Јак земљотрес у Грчкој: Тресло се и у Албанији и Сјеверној Македонији

Свијет

Јак земљотрес у Грчкој: Тресло се и у Албанији и Сјеверној Македонији

4 ч

0
Заборавите некретнине: Један од најбогатијих Срба открио у шта треба улагати

Економија

Заборавите некретнине: Један од најбогатијих Срба открио у шта треба улагати

4 ч

0
Избио пожар у стану у Теслићу, огласила се полиција

Хроника

Избио пожар у стану у Теслићу, огласила се полиција

4 ч

0

Више из рубрике

Избио пожар у стану у Теслићу, огласила се полиција

Хроника

Избио пожар у стану у Теслићу, огласила се полиција

4 ч

0
Бањалучанин узимао климе из продавнице и није их платио

Хроника

Бањалучанин узимао климе из продавнице и није их платио

4 ч

0
Полиција Србија

Хроника

У бруталној сачекуши претукли младића моткама: Мрежама кружи узнемирујући видео

4 ч

0
Изгорио стан у Теслићу, једна особа у болници

Хроника

Изгорио стан у Теслићу: Једна особа у болници

5 ч

1
14

45

Откривена изненађујућа веза између мачака и људи обољелих од рака

14

40

Суд прихватио јемство за пуштање на слободу Аца Ђукановића

14

36

Ангелина Топић освојила сребро на Свјетском првенству

14

29

Знате ли зашто први дан прољећа више није 21. март

14

29

Лукашенко: Трамп нам је предложио велики споразум

