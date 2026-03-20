Судар аутобуса и теретног возила на ауто-путу: Више особа повријеђено

20.03.2026
10:41
Тешка саобраћајна незгода догодила се данас око 9 часова на ауто-путу Београд - Ниш у висини села Трнава, а више особа је повријеђено.
Према првим незваничним информацијама до којих је дошао Телеграф.рс, саобраћајна незгода догодила се под још неразјашњеним околностима, када су се сударили аутобус "Ниш експрес" и теретно возило.
Економија
Опрез, нова превара на банкоматима
На лице мјеста брзо су стигле екипе Хитне помоћи које су указале прву помоћ повријеђенима. Према досадашњим сазнањима, три особе су задобиле повреде и транспортоване су у најближу здравствену установу ради даље дијагностике и праћења њиховог стања, док тежина повреда за сада није позната.
Припадници полиције су на терену и у току је увиђај којим ће бити утврђене све околности ове незгоде, док се саобраћај на том дијелу пута тренутно одвија без већих застоја.
4 ч0
Свијет
4 ч0
Економија
4 ч0
Хроника
4 ч0
