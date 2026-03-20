Заборавите некретнине: Један од најбогатијих Срба открио у шта треба улагати

АТВ

20.03.2026

10:30

Познати српски бизнисмен Мирослав Мишковић, власник компаније "Делта холдинг", говорио је на бизнис форуму на Копаонику о модерном бизнису, инвестицијама, берзи...

Многи су жељели да чују његово мишљење на "српском Давосу".

"Вјештачку интелигенцију је потребно што прије прихватити, иако се нове ствари тешко прихватају. Онај ко не прихвати нову технологију, као привредник ће брзо 'пропасти'. У будућности не бих играо на долар, али ни на евро. Многи људи који имају новац купују некретнине и они су одиграли најбоље што може у посљедњих 20, 30 година и заштитили вриједност новца. Сада екс Југославија мора да уложи у берзу, јер би уз добру пропаганду и маркетинг могли да тргују акцијама, мало да заборавимо станове", рекао је Мишковић.

И Спасојевић дијели исто мишљење

Његово мишљење подржао је и Топлица Спасојевић који је такође био на Бизнис форуму, преноси "Нова".

Коментарисао је београдску берзу и њен потенцијал.

"Ми имамо Београдску берзу али је она нејака и држава се не бави тиме претјерано. Имамо проблем и што Народна банка Србије не дозвољава да осигуравајућа друштва улажу у такве ствари. Зато би требало измијенити прописе, направити као у Енглеској, неки народни капитализам. Тамо је Маргарет Тачер продавала акције Телекома, Бритиш петролеума и других јавних предузећа која су ишла у приватизацију. Она је жељела да и народ постане дио тог принципа капитализма", рекао је и додао:

"Тако ви данас у Британији имате у свим дневним новинама додатке од по 10 или 15 страна о инвестирању. Да ли су то пензиони фондови, инвестициони или берза. На тај начин је створен народни капитализам. Зато и ја мислим да треба ићи ка том моделу".

