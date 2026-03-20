Бањалучанин узимао климе из продавнице и није их платио

Аутор:Стеван Лулић
20.03.2026
10:21
Коментари:0
Бањалучанин Н.В. ухапшен је у четвртак, 19. марта, због сумње да је починио кривично дјело Превара.
Како се сумња, он је из једне фирме узео више клима уређаја, а није их платио у пуном износу.
Из полиције кажу да је тако причинио већу материјалну штету.
"Лице је наведеној фирми причинило материјалну штету у износу од 3.220 КМ", саопштено је из Полицијске управе Бањалука.
