У бруталној сачекуши претукли младића моткама: Мрежама кружи узнемирујући видео

Аутор:АТВ
20.03.2026
10:17
Коментари:0
Друштвеним мрежама почео је да се шири узнемирујући снимак бруталног насиља који је, према незваничним информацијама, забиљежен на улицама Чачка.
На снимку се види тренутак у којем група маскираних нападача брутално пребија једног тинејџера.
Инцидент је почео када су двојица младића пришла тинејџеру и започела разговор с њим. Међутим, ситуација је брзо ескалирала када су се појавила још четворица нападача, који су га потпуно опколили.
Како се види на снимку, двојица нападача била су наоружана дрвеним моткама. Жртва је покушала да побјегне, али су га насилници брзо сустигли и оборили на плочник. Док је тинејџер лежао на земљи, четворица младића су га бесомучно ударала моткама и шутирала по цијелом тијелу.
У једном тренутку, упркос тешким повредама, нападнути младић је успио да пружи отпор и покуша да се отргне, након чега се група насилника разбјежала у непознатом правцу. Оно што додатно забрињава јесте чињеница да су сви нападачи носили капуљаче како би сакрили идентитет, што указује на то да је напад био планиран.
За сада нема званичних информација о степену повреда повријеђеног младића, као ни о томе да ли је полиција идентификовала учеснике овог инцидента који је узнемирио грађане Чачка и ширу јавност, преноси Телеграф.рс.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
10
30
10
23
10
21
10
17
10
17
Тренутно на програму