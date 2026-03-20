Logo
Large banner

У бруталној сачекуши претукли младића моткама: Мрежама кружи узнемирујући видео

Аутор:

АТВ

20.03.2026

10:17

Коментари:

0
Полиција Србија
Фото: МУП Србије

Друштвеним мрежама почео је да се шири узнемирујући снимак бруталног насиља који је, према незваничним информацијама, забиљежен на улицама Чачка.

На снимку се види тренутак у којем група маскираних нападача брутално пребија једног тинејџера.

илу-магла-сунце-10112025

Градови и општине

Зеница јутрос назагађенији град

Сачекуша и звјерско пребијање

Инцидент је почео када су двојица младића пришла тинејџеру и започела разговор с њим. Међутим, ситуација је брзо ескалирала када су се појавила још четворица нападача, који су га потпуно опколили.

Како се види на снимку, двојица нападача била су наоружана дрвеним моткама. Жртва је покушала да побјегне, али су га насилници брзо сустигли и оборили на плочник. Док је тинејџер лежао на земљи, четворица младића су га бесомучно ударала моткама и шутирала по цијелом тијелу.

Нападачи у бјекству

У једном тренутку, упркос тешким повредама, нападнути младић је успио да пружи отпор и покуша да се отргне, након чега се група насилника разбјежала у непознатом правцу. Оно што додатно забрињава јесте чињеница да су сви нападачи носили капуљаче како би сакрили идентитет, што указује на то да је напад био планиран.

кречење-четка

Савјети

Ова боја краде срећу из вашег дома: Избаците је одмах!

За сада нема званичних информација о степену повреда повријеђеног младића, као ни о томе да ли је полиција идентификовала учеснике овог инцидента који је узнемирио грађане Чачка и ширу јавност, преноси Телеграф.рс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Čačak

Насиље

Туча

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Изгорио стан у Теслићу, једна особа у болници

Хроника

Изгорио стан у Теслићу: Једна особа у болници

1 ч

0
Запаљена аута у Бијељини

Хроника

Огласила се полиција о запаљеним аутомобилима у Бијељини

1 ч

0
Запаљен аутомобил Бијељина

Хроника

Запаљени аутомобили у Бијељини

2 ч

0
Драма у Тузли: Пуцњава код стадиона, једна особа ухапшена

Хроника

Драма у Тузли: Пуцњава код стадиона, једна особа ухапшена

14 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

30

Заборавите некретнине: Један од најбогатијих Срба открио у шта треба улагати

10

23

Избио пожар у стану у Теслићу, огласила се полиција

10

21

Бањалучанин узимао климе из продавнице и није их платио

10

17

У бруталној сачекуши претукли младића моткама: Мрежама кружи узнемирујући видео

10

17

Најбоље фризуре са Оскара 2026: Како звијезде носе кратку косу и волумен

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner