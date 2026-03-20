Избио пожар у стану у Теслићу, огласила се полиција

20.03.2026
Полицијској станици Теслић је синоћ око 22:40 часова пријављено да је дошло до пожара у стану стамбене зграде у Теслићу.
Пожар је локализован од стране припадника Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Теслић.
Увиђај ће данас извршити полицијски службеници Полицијске станице Теслић заједно са инспектором за експлозивне материје и послове заштите од пожара Полицијске управе Добој.
Изгорио стану у Теслићу: Једна особа у болници
"О свему наведеном обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој", наводе из ПУ Добој.
