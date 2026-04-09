"Умјесто честитке - насиље": Куртијева полиција скинула српске тробојке

Нове заставе Србије, које су данас постављене у Грачаници уочи Васкрса, вечерас се уклањају уз асистенцију такозване Косовске полиције.
Градоначелник Грачанице Новак Живић истакао је да је ово још један бруталан притисак на преостале Србе.
Живић је рекао да у уклањању застава асистира Косовска полиција из Приштине и да му је речено да се све ради по наредби министра за локалну самоуправу Ељберта Краснићија.
"Ово је још један показатељ како се власти у Приштини понашају према Србима. Док се у Приштини и осталим већински албанским срединама албанске заставе вијоре на сваком кораку, у Грачаници смета све оно што подсјећа на Србе", рекао је Живић, апелујући на међународну заједницу да хитно реагује.
Директор Канцеларије за КиМ Петар Петковић изјавио је да је премијер привремених приштинских институција Аљбин Курти, наредивши уклањање српских тробојки уочи највећег хришћанског празника Васкрса, наставио са провокацијама и кршењем основних права српског народа.
"Док Куртију не сметају заставе такозване велике Албаније на коју стално позива, смета му све српско. То је вечерас у Грачаници по ко зна који пут демонстрирао слањем своје полиције из Приштине са наредбом да се скину српске заставе постављене уочи великог православног празника", навео је Петковић.
Он додаје да је на тај начин Курти доказао да мрзи све српско и да не жели ни мир ни суживот, већ тензије и затирање свих српских трагова са Косова и Метохије.
Петковић подсјећа да је иста та Куртијева полиција за Божић у Косовској Митровици бранила Србима да поставе поруку "Мир Божји, Христос се роди", а да сада новим насиљем жели да им "честита" Васкрс.
"Овај Куртијев потез је у супротности са свим међународним актима који регулишу слободно истицање националних симбола и јасно показује да он жели отворени прогон Срба. Међународна заједница не смије бити нијеми посматрач гажења основних права Срба, и то баш у дану када се у Савјету безбједности УН одржава сједница посвећена ситуацији на КиМ", поручио је директор Канцеларије за КиМ, преноси Спутњик.
