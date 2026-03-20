Опрез, нова превара на банкоматима

У ери дигиталних плаћања, готовина је и даље дио свакодневице милиона људи. Подизање новца са банкомата је аутоматска радња коју понављамо без превише размишљања, а управо је та навика постала идеално тло за нове, све софистицираније преваре.

Међу најопаснијима у посљедње вријеме је такозвана превара "невидљиви конац" - једноставна, али изузетно ефикасна замка која користи вашу деконцентрацију.

Механизам преваре: Како вас увлаче у замку

За овај трик нису потребни хакери нити напредна технологија, већ само прецизност и тајминг. Довољан је тренутак непажње док убацујете картицу и куцате ПИН да упаднете у замку која вас може скупо коштати. Специфичност ове преваре је у томе што све делује као обичан квар банкомата, па жртва често и не посумња да је опљачкана.

Шта је заправо "невидљива нит"?

У основи ове преваре је рудиментаран, али ефикасан уређај: танки најлонски конац убачен унутар отвора за картицу. На први поглед је практично невидљив и не спрјечава банкомат да очита податке. Операција тече нормално: картица је прихваћена, систем тражи ПИН и све дјелује под контролом. Проблем настаје оног тренутка када банкомат треба да вам врати картицу - она остаје заглављена.

Лажни помагачи и крађа ПИН кода

Када картица не изађе, корисник обично мисли да је реч о техничком квару. Тада на сцену ступа "добронамјерни" пролазник који се нуди да помогне.

Економија Словачка зауставила "бензински туризам": Крај повластица које су многи користили

Савјетује вам да поново укуцате ПИН или пробате неку другу команду. У стресној ситуацији, многи послушају, а преварант који стоји поред вас тада користи прилику да вам сними или запамти код. Чим се ви удаљите од банкомата да потражите помоћ у банци, лопов извлачи конац, узима вашу картицу и са већ наученим ПИН-ом празни рачун.

Како препознати да је банкомат намјештен

Превенција је могућа, али захтева око за детаље. Први корак је пажљив преглед самог уређаја прије коришћења. Отвор за картицу мора бити потпуно чист: било какви трагови лијепка, необичне избочине или дијелови који делују лабаво могу бити знак да је апарат модификован. Иако је конац тешко уочити, он може оставити минималне трагове на пластици.

Обратите пажњу на отпор при убацивању

Још један важан елемент је сам осјећај приликом убацивања картице. Ако осјетите необичан отпор или кретање картице није глатко, одмах прекините операцију и потражите други банкомат. Силом угурана картица само погоршава ситуацију и олакшава посао лоповима.

Златна правила заштите: Никада не скидајте руку са тастатуре

Једно од најважнијих правила остаје непромењено: увијек прекријте тастатуру другом руком док куцате ПИН. Чак и ако вам украду картицу, без кода им је посао драстично тежи. Такође, препоручује се коришћење банкомата који се налазе на осветљеним местима или, још боље, унутар самих експозитура банака током радног времена.

Шта радити ако се картица заглави?

Ако се деси да картица остане блокирана, најважније је да се не удаљавате од банкомата. Останите испред апарата и одмах позовите кол-центар своје банке или полицију. Брзина је кључна - ако останете на лицу места, спријечавате преваранта да приђе и извуче вашу картицу помоћу конца, преноси Мондо.