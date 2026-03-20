Јак земљотрес у Грчкој: Тресло се и у Албанији и Сјеверној Македонији

АТВ

20.03.2026

10:34

Фото: Pixabay

Земљотрес магнитуде 4.7 степени Рихтера забиљежен је у петак, 20. марта 2026 у 10:05 часова, на подручју Грчке.

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на 11 километара сјевероистично од Парамитје, односно 157 километара југозападно од Ларисе.

Заборавите некретнине: Један од најбогатијих Срба открио у шта треба улагати

Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 5 километара испод површине земље.

Грађани кажу да се потрес осјетио широм земље.

"Јањина, добро је дрмало", "Трајало је неких 8 секунди", "Дрмало и у Парги", писали су становници Грчке.

Потресе се осјетио и у Албанији

"Осјетили смо и овдје", навео је становник Ђирокастре.

Избио пожар у стану у Теслићу, огласила се полиција

"Ми смо у Малику у Албанији, и овдје је дрхтало", навео је други.

Потрес су осјетили и на подручју Охрида

"Љуљало је добро", навели су грађани Охрида.

За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију, преноси Телеграф.рс

Прочитајте више

Бањалучанин узимао климе из продавнице и није их платио

Хроника

Бањалучанин узимао климе из продавнице и није их платио

4 ч

0
Жена са кратком косом.

Стил

Најбоље фризуре са Оскара 2026: Како звијезде носе кратку косу и волумен

4 ч

0
Полиција Србија

Хроника

У бруталној сачекуши претукли младића моткама: Мрежама кружи узнемирујући видео

4 ч

0
Напад на Израел, војник поред фрагмента иранске ракете

Свијет

Најмоћније оружје Ирана нису ни дронови ни балистичке ракете

4 ч

1

Више из рубрике

Напад на Израел, војник поред фрагмента иранске ракете

Свијет

Најмоћније оружје Ирана нису ни дронови ни балистичке ракете

4 ч

1
На лутрији освојила 29.000 евра: Тврди да јој је ловор донио срећу

Свијет

На лутрији освојила 29.000 евра: Тврди да јој је ловор донио срећу

5 ч

0
Пожар у фабрици дијелова за аутомобиле

Свијет

Велики пожар у фабрици дијелова за аутомобиле: Најмање 50 људи повријеђено

5 ч

0
Снажан земљотрес на Антрактику

Свијет

Снажан земљотрес на Антрактику

6 ч

0
Додик са Мандићем: Сложно радити у корист српског народа

Откривена изненађујућа веза између мачака и људи обољелих од рака

Суд прихватио јемство за пуштање на слободу Аца Ђукановића

Ангелина Топић освојила сребро на Свјетском првенству

Знате ли зашто први дан прољећа више није 21. март

