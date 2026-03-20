Јак земљотрес у Грчкој: Тресло се и у Албанији и Сјеверној Македонији

20.03.2026
10:34
Земљотрес магнитуде 4.7 степени Рихтера забиљежен је у петак, 20. марта 2026 у 10:05 часова, на подручју Грчке.
Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на 11 километара сјевероистично од Парамитје, односно 157 километара југозападно од Ларисе.
Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 5 километара испод површине земље.
Грађани кажу да се потрес осјетио широм земље.
"Јањина, добро је дрмало", "Трајало је неких 8 секунди", "Дрмало и у Парги", писали су становници Грчке.
"Осјетили смо и овдје", навео је становник Ђирокастре.
"Ми смо у Малику у Албанији, и овдје је дрхтало", навео је други.
"Љуљало је добро", навели су грађани Охрида.
За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију, преноси Телеграф.рс
