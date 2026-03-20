Ево у каквом су стању путници након језивог судара са камионом

Аутор:АТВ
20.03.2026
11:01
Коментари:0
Четворо људи повријеђено је у саобраћајној несрећи која се јутрос нешто прије девет сати на ауто-путу Београд - Ниш у висини села Трнава, а сада су се појавиле и прве информације и њиховом стању.
Из Универзитетском клиничког центра Ниш потврдили да су четири особе довезене након тешке саобраћајне несреће, пише Информер.рс.
"У УКЦ Ниш су сада довезене три женска особе старе 50, 39 и 25 година. Поред њих збринут је и мушкарац стар 47 година", саопштено је из ове здравствене установе.
Како је прецизирано, сви повријеђени у несрећи су у свјесном стању.
"Сада су довезени и о степену евентуалних повреда саопштићемо информације тек након дијагностике", саопштено је из УКЦ Ниш.
Да подсјетимо, дошло је до судара аутобуса " Нишекспреса" и теретног возила.
На лице мјеста одмах је изашла Хитна помоћ.
Полиција је обавља увиђај, а више о узроку несреће знаће се након истраге.
