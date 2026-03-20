Za najljepše obojena vaskršnja jaja potreban vam je samo kupus

Ako želite neobična i prirodno obojena vaskršnja jaja, rješenje se krije u kuhinji. Ljubičasti kupus daje jedinstvenu tirkiznu nijansu koja sve više osvaja ljubitelje tradicionalnog farbanja.

Tirkizna boja jedna je od najtežih za postizanje kada je u pitanju ukrašavanje vaskršnje trpeze, ali postoji jednostavan i potpuno prirodan način da je dobijete.

Hronika Trojica mladića završila u bolnici: Jedan pao sa zgrade, dvojica izbodena nožem

Sve više ljudi odustaje od vještačkih boja i okreće se prirodnim sastojcima, a među njima se posebno izdvaja ljubičasti kupus.

Kako dobiti savršenu tirkiznu nijansu

Uz pomoć kupusa moguće je dobiti nježnu, ali efektu tirkiznu boju koja izgleda potpuno drugačije od klasičnih nijansi.

Osim što daje odličan vizuelni utisak, ova metoda je vrlo jednostavna i ne zahtijeva skupe sastojke.

Za ovaj postupak potrebno je:

1 glavica ljubičastog kupusa

5 šolja vode

Ekonomija Rate kredita vrtoglavo rastu: Evo za koliko će vam biti prazniji džepovi

4 kašike alkoholnog sirćeta

12 kuvanih jaja

Postupak korak po korak

Kupus je potrebno isjeći na sitne komade i staviti u veću posudu sa vodom.

Zatim se kuva 30 do 45 minuta, dok voda ne dobije intenzivnu ljubičastu boju.

Nakon toga, smjesa se ohladi, kupus se izvadi, a u obojenu vodu dodaje se sirće.

U tako pripremljenu tečnost stavljaju se kuvana jaja, pazeći da nisu previše zbijena.

Svijet Sjeverna Koreja dobro zaradila zahvaljujući vojnoj operaciji u Ukrajini

Vrijeme namakanja je ključno

Za svjetliju nijansu dovoljno je da jaja stoje oko sat vremena, dok se za intenzivniju boju preporučuje i do dva sata.

Važno je da se jaja povremeno okreću, kako bi se boja ravnomjerno primila.

Zanimljivo je da će jaja u početku izgledati ljubičasto, ali nakon vađenja iz tečnosti dobijaju prepoznatljivu tirkiznu nijansu.

Mali trik za još ljepši izgled

Ako želite dodatni efekat, jaja prije farbanja možete omotati gumicom.

Gradovi i opštine Nova Bolnica u Trebinju se već isplatila: Spasen život pacijentu

Na taj način dobićete zanimljive šare i potpuno jedinstven izgled.

Ova jednostavna metoda omogućava da bez mnogo truda napravite dekorativna, prirodna i drugačija vaskršnja jaja, prenosi Dnevno.