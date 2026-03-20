Dobre vijesti za vozače: Nema poskupljena registracije vozila u Srpskoj

U Republici Srpskoj neće doći do poskupljenja registracije vozila, jer Ministarstvo saobraćaja i veza nije dalo saglasnost na izmjenu uredbe o iznosu naknade za registraciju motornih i priključnih vozila koju je predložilo Javno preduzeće "Putevi Srpske".

- Ova uredba nije usvojena, niti je u daljoj proceduri razmatranja. Dakle, neće doći do poskupljenja registracije vozila - rečeno je u resornom ministarstvu, prenosi Srna.

