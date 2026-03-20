Dobre vijesti za vozače: Nema poskupljena registracije vozila u Srpskoj

Autor:ATV
20.03.2026
11:30
Komentari:0
U Republici Srpskoj neće doći do poskupljenja registracije vozila, jer Ministarstvo saobraćaja i veza nije dalo saglasnost na izmjenu uredbe o iznosu naknade za registraciju motornih i priključnih vozila koju je predložilo Javno preduzeće "Putevi Srpske".
- Ova uredba nije usvojena, niti je u daljoj proceduri razmatranja. Dakle, neće doći do poskupljenja registracije vozila - rečeno je u resornom ministarstvu, prenosi Srna.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
5 h0
Republika Srpska
7 h0
Republika Srpska
21 h12
Najnovije
Najčitanije
14
45
14
40
14
36
14
29
14
29
Trenutno na programu