Dodik čestitao Lavrovu rođendan: Pokazali ste državničku mudrost

Autor:

ATV

20.03.2026

09:04

Foto: Tanjug/AP/Sergei Ilnitsky

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik čestitao je ruskom ministru inostranih poslova Sergeju Lavrovu rođendan, izrazivši uvjerenje da će nastaviti da sa istom posvećenošću i autoritetom doprinosi razvoju međunarodnih odnosa i očuvanju mira.

"Vaša dugogodišnja diplomatska služba, obilježena dosljednošću, snagom argumenta i izuzetnim osjećajem za međunarodne odnose, ostavila je snažan pečat na savremenu globalnu politiku. Kroz izazovna vremena, pokazali ste državničku mudrost, istrajnost i sposobnost da štitite interese svoje zemlje uz očuvanje dijaloga i stabilnosti", naveo je Dodik u čestitki.

Dodik je naglasio da posebno cijeni dosadašnju saradnju, koja je bila prijateljska, otvorena i konstruktivna, zasnovana na uzajamnom poštovanju i razumijevanju.

"Takav pristup predstavlja čvrst temelj za dalje jačanje odnosa i unapređenje saradnje u oblastima od zajedničkog interesa", istakao je Dodik.

Lider SNSD-a je poželio Lavrovu dobro zdravlje, ličnu sreću i mnogo uspjeha u obavljanju odgovorne dužnosti.

"Vaša ekselencijo, uz najbole želje povodom 76. rođendana upućujem Vam izraze mog dubokog poštovanja", naveo je Dodik, piše Srna.

Milorad Dodik

Sergej Lavrov

