Veliki požar u fabrici dijelova za automobile: Najmanje 50 ljudi povrijeđeno

Najmanje 50 ljudi povrijeđeno je u požaru koji je u petak izbio u fabrici auto-dijelova u centralnom gradu Tedžon u Južnoj Koreji.

Prema navodima vlasti, 35 osoba zadobilo je teške povrede.

Svijet Snažan zemljotres na Antraktiku

Požar je prijavljen oko 13:17 časova, što je navelo Nacionalnu vatrogasnu agenciju da izda nacionalnu naredbu za mobilizaciju vatrogasaca, koja se izdaje kada se procijeni da obim požara prevazilazi kapacitete lokalne samouprave za gašenje požara.

Premijer Kim Min-sek dao je hitne instrukcije Ministarstvu unutrašnjih poslova i vatrogasnoj agenciji da koriste svu raspoloživu opremu i osoblje za spasavanje ljudi i gašenje požara, saopštio je njegov kabinet.

Košarka Bogdanović na sjajan način iskoristio šansu

Takođe je naredio gradskoj vladi Tedžona i policiji da obezbijede da ne dođe do dalje štete primjenom mjera kontrole saobraćaja i evakuacije, prenosi Telegraf.rs.