Orban: Mađarska ima pravo da blokira 90 milijardi evra Ukrajini

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da Mađarska ima pravo da blokira zajam od 90 milijardi evra Ukrajini, ocjenjujući samit EU kao "borben i pomalo težak".

Premijer Mađarske je u Briselu naglasio da druge članice EU nisu zadovoljne promjenom mađarske odluke iz decembra zbog ukrajinske blokade nafte, ali da je pravna situacija jasno na strani Mađarske, prenio je MTI.

Orban je naveo da je Mađarska osporila sve moralne, političke i pravne argumente protiv svoje odluke i da bi odobrila novac Ukrajini tek kada dobiju garancije da se slična blokada neće ponoviti.

On je dodao da je situacija sa ukrajinskim naftovodom Družba komplikovana, jer Ukrajinci nisu dozvolili inspekciju, i da bi Mađarska željela da se uvjeri u stanje zajedno sa Slovačkom.

Mađarski premijer je upozorio na globalnu energetsku krizu i rekao da Evropa ne može da preživi bez ruskih energetskih resursa, dok kritikuje evropske lidere za lošu politiku u ovom pitanju.

Takođe je istakao da masovni migracioni talas sa juga zahtijeva pripremu, ukazujući da neke članice EU traže primjenu "mađarskog modela" u vezi sa ilegalnim imigrantima.

Orban je dodao da se Mađarskoj dnevno uskraćuje milion dolara zbog mjera u vezi sa migracijama i kritikovao je briselske institucije za, kako tvrdi, podršku opoziciji i proukrajinskim planovima u Mađarskoj.

On je ponovio da Mađarska brani svoj stav i pravo da samostalno odlučuje o finansijskoj pomoći Ukrajini.