Vujičić: Neshvatljivo da bilo koji političar iz Srpske pristaje na priču o "državnoj imovini"

Poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Miroslav Vujičić rekao je da je neshvatljivo da bilo koji političar iz Republike Srpske pristaje na priču o takozvanoj državnoj imovini kada ona ne postoji.

Vujičić je ukazao da je Dejtonskim mirovnim sporazumom definisano da 49 odsto imovine pripada Republici Srpskoj, a 51 odsto Federaciji BiH.

Komentarišući izjavu predsjednika SDS-a Branka Blanuše da bi o "državnoj imovini" trebale da odlučuju institucije BiH, Vujičić je istakao da je za SNSD to neprihvatljivo, ali da je zabrinjavajuće da je lider SDS-a ovim pokazao da je, zbog svojih interesa ili eventualne podrške Bošnjaka na narednim izborima, spreman da se odrekne imovine Republike Srpske.

"Neshvatljivo je da Blanuša želi da odlučivanje o imovini Republike Srpske prabaci na nivo BiH, što se nikada u istoriji Republike Srpske nije desilo", rekao je Vujičić za Srnu.