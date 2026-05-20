"Opozicija odavno pregovara da imovinu Srpske preda u ruke Sarajevu"

Lideri opozicionih stranka iz Republike Srpske odavno pregovaraju sa Sarajevom da OHR predloži da se o imovini raspravlja u zajedničkim institucijama, izjavio je predsjedavajući Kluba srpskog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Sredoje Nović.
Nović je istakao da nema dileme da je opozicija spremna dati imovinu Republike Srpske u ruke Sarajevu.
"Očigledno je da jesu spremni i na tu temu, oni su već razgovarali sa onima u Sarajevu koji već odavno govore o takozvanoj državnoj imovini, uključujući i OHR", rekao je Nović, za Srnu, komentarišući izjavu predsjednika SDS-a Branka Balnuše da o takozvanoj državnoj imovini treba odlučivati Parlamentarna skupština BiH.
On je ukazao na to da opozicija zanemaruje činjenicu da Dejtonski mirovni sporazum ne predviđa nikakvu "državnu imovinu".
