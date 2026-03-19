Selak: Oduzeta imovina ne može biti „državna“ – pripada entitetima i njihovim institucijama

Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak izjavio je da je danas, na sjednici Vlade Republike Srpske, informisao Vladu o aktivnostima predstavnika Republike Srpske u izradi Nacrta zakona o oduzimanju i upravljanju imovinom stečenom krivičnim djelom na nivou Bosne i Hercegovine, kao i o ozbiljnim rizicima koje predložena rješenja nose po ustavne nadležnosti Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske je ovu informaciju prihvatila i potvrdila potrebu za odlučnim i jedinstvenim djelovanjem u cilju zaštite Ustavom zagarantovanih nadležnosti Republike Srpske.

Selak je oštro osudio činjenicu da je Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, bez postignutog konsenzusa u Radnoj grupi, uputilo Nacrt zakona Savjetu ministara BiH, ignorišući stavove predstavnika Republike Srpske.

„Ovakav Nacrt zakona ima intenciju da se na nivou BiH uspostavi centralna nadležnost za upravljanje imovinom i formira mehanizam kojim bi se oduzeta imovina evidentirala i tretirala kao takozvana ‘državna imovina’. To je nedopustivo i suprotno ustavnom uređenju“, poručio je Selak.

On je naglasio da imovina koju eventualno oduzme Sud BiH ne može biti knjižena kao imovina BiH, jer se ta imovina nalazi na teritoriji entiteta i po samom ustavnom poretku pripada entitetu na čijoj se teritoriji nalazi.

„Jasno je da takva imovina može isključivo pripadati Republici Srpskoj kada se nalazi na njenoj teritoriji i može biti predata na upravljanje isključivo institucijama Republike Srpske, odnosno nadležnim agencijama za upravljanje oduzetom imovinom. Svaki pokušaj da se ona knjiži kao ‘državna imovina’ predstavlja direktno kršenje Ustava i otimanje nadležnosti“, istakao je Selak.

Ministar pravde je dodao da ovakvo jednostrano postupanje predstavlja grub napad na ustavni poredak, direktno kršenje nadležnosti entiteta i potpuno zanemarivanje principa donošenja odluka na osnovu konsenzusa.

„Republika Srpska nikada neće dozvoliti prenos svojih ustavnih ovlašćenja niti prihvatiti nametnute koncepte koji nisu predviđeni ni Ustavom Republike Srpske ni Ustavom BiH. Naše nadležnosti su jasne i ne mogu biti predmet političkih eksperimenata“, poručio je Selak.

Uvažavajući zaključke Vlade Republike Srpske usvojene na današnjoj sjednici, ministar pravde Goran Selak pozvao je ministre iz Republike Srpske u Savjetu ministara BiH i poslanike u Parlamentarnoj skupštini BiH da nedvosmisleno i bez kompromisa štite ustavom zagarantovane nadležnosti i interese Republike Srpske.

„Ovo je pitanje očuvanja ustavnog poretka i pozicije Republike Srpske. Zato očekujemo jedinstvo i odlučnost svih predstavnika Republike Srpske da ne dozvole usvajanje rješenja koja narušavaju naša prava i nadležnosti“, zaključio je Selak.