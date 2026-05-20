Logo
Large banner

Crnadak udario na Stanivukovića i PSS: To je gest neprijateljstva!

Autor:

ATV
20.05.2026 10:07

Komentari:

0
Игор Црнадак представио нову странку ПДП Републике Српске
Foto: Screenshot / YouTube

I pred današnji sastanak opozicije, opet su u prvom planu međusobni animoziteti među "liderima".

Tako je bivšem šefu Kluba poslanika PDP, a danas predsjedniku PDP RS, Igoru Crnatku, zasmetalo to što na sastanak nije ni pozvan.

Domaćin sastanka, lider i PDP-a i PSS-a Draško Stanivuković, čini se da smatra da poslanik u aktuelnom sazivu Narodne skupštine nema značaj niti treba da utiče na odluke koji bi opozicioni blok trebao da donese.

Za Crnatka, to je gest neprijateljstva.

"Odluka PSS da ne pozove mene i PDP RS na sastanak opozicije je direktan gest neprijateljstva, na koji danas nećemo odgovarati", rekao je Crnadak.

Crnadak smatra i da se "mora stati iza" Branka Blanuše, lidera SDS-a kao kandidata za predsjednika Republike Srpske.

"Danas je ipak najvažnije da se iskoristi šansa koja postoji, da se uspostavi jedinstvena kolona oko Branka Blanuše kao kandidata za predsjednika Republike Srpske", navodi Crnadak.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Igor Crnadak

Draško Stanivuković

PSS

Pokret Sigurna Srpska

Branko Blanuša

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Драшко Станивуковић и Тања Вукомановић

Republika Srpska

Tanja Vukomanović zamijenila Igora Crnatka

1 sedm

9
Игор Црнадак представио нову странку ПДП Републике Српске

Republika Srpska

Definitivan razlaz sa Stanivukovićem: Crnadak predstavio stranku

1 sedm

7
Познат термин састанака опозиционих странака

Republika Srpska

Poznat termin sastanaka opozicionih stranaka

3 h

6
Бранко Блануша и Драшко Станивуковић

Republika Srpska

"U jednoj koloni Blanuša nestranački, Draško svestranački, a Vukanović nadstranački"

2 h

10

Više iz rubrike

Бранко Блануша и Драшко Станивуковић

Republika Srpska

"U jednoj koloni Blanuša nestranački, Draško svestranački, a Vukanović nadstranački"

2 h

10
Познат термин састанака опозиционих странака

Republika Srpska

Poznat termin sastanaka opozicionih stranaka

3 h

6
У Српској рођено 20 беба

Republika Srpska

U Srpskoj rođeno 20 beba

3 h

0
Радован Ковачевић

Republika Srpska

Kovačević: Skandalozno - Blanuša priznao da je SDS spreman imovinu Srpske predati Sarajevu

3 h

10

  • Najnovije

11

17

Filipović: Novi granični prelaz u Gradišci značajan posebno za dijasporu

11

11

Amidžić: Uz aplauz naroda pala još jedna blokada, Srpska ne čeka i ne staje!

11

09

Umro bivši košarkaš Olimpijakosa koji je ispisao istoriju

11

04

Turističke agencije rade bez zastoja: Hantavirus i ebola ne brinu građane

11

03

Dodik: Srpska i Srbija posvećene očuvanju mira, ekonomskom razvoju i prosperitetu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner