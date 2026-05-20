Crnadak udario na Stanivukovića i PSS: To je gest neprijateljstva!

I pred današnji sastanak opozicije, opet su u prvom planu međusobni animoziteti među "liderima".

Tako je bivšem šefu Kluba poslanika PDP, a danas predsjedniku PDP RS, Igoru Crnatku, zasmetalo to što na sastanak nije ni pozvan.

Domaćin sastanka, lider i PDP-a i PSS-a Draško Stanivuković, čini se da smatra da poslanik u aktuelnom sazivu Narodne skupštine nema značaj niti treba da utiče na odluke koji bi opozicioni blok trebao da donese.

Za Crnatka, to je gest neprijateljstva.

"Odluka PSS da ne pozove mene i PDP RS na sastanak opozicije je direktan gest neprijateljstva, na koji danas nećemo odgovarati", rekao je Crnadak.

Crnadak smatra i da se "mora stati iza" Branka Blanuše, lidera SDS-a kao kandidata za predsjednika Republike Srpske.

"Danas je ipak najvažnije da se iskoristi šansa koja postoji, da se uspostavi jedinstvena kolona oko Branka Blanuše kao kandidata za predsjednika Republike Srpske", navodi Crnadak.