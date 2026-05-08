Tanja Vukomanović zamijenila Igora Crnatka

Tanja Vukomanović novi je šef Kluba poslanika PDP/PSS u Narodnoj skupštini Republike Srpske, saopštio je ovo predsjednik PSS-a Draško Stanivuković na svojim zvaničnim stranicama.

Vukomanovićeva je zamijenila Igora Crnatka, koji je istupio iz PDP-a i zvanično osnovao svoju novu stranku PDP Republike Srpske. Republika Srpska Definitivan razlaz sa Stanivukovićem: Crnadak predstavio stranku „Do sada je obavljala funkciju zamjenika šefa Kluba, a uvjeren sam da je ovo ispravan i zaslužen korak", naveo je Stanivuković te dodao da na mjesto zamjenika šefa Kluba dolazi narodni poslanik Slaviša Marković.



Do sada je obavljala funkciju zamjenika šefa Kluba, a uvjeren sam da je ovo ispravan i zaslužen korak. Riječ je o jednom od prepoznatljivijih narodnih poslanika u proteklom mandatu, osobi… pic.twitter.com/XKK6C4pVpM — Draško Stanivuković (@Stanivukovic_D) May 8, 2026

