Putin čestitao Dan pobjede stranim liderima

Foto: Tanjug/Mikhail Metzel/Sputnik, Kremlin Pool/AP

Ruski predsjednik Vladimir Putin uputio je čestitke povodom Dana pobjede liderima Azerbejdžana, Jermenije, Bjelorusije, Kazahstana, Kirgizije, Tadžikistana, Turkmenistana, Uzbekistana, Abhazije i Južne Osetije, saopšteno je iz Kremlja.

U saopštenju se navodi da je čestitka upućena povodom 81. godišnjice pobjede u Velikom otadžbinskom ratu. Putin je zahvalio veteranima i učesnicima u borbama na domaćem frontu iz stranih zemalja i dodao da je pobjeda nad nacističkim osvajačima ostvarena uz veliku cijenu i stradanja.

