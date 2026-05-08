Uvrede i prijetnje Milošu Lukiću zbog najave promocije knjige o Prijedoru

08.05.2026 12:21

Najava promocije knjige "Odbrana Prijedora 1992. godine" autora Borisa Radakovića izazvala je burne reakcije na društvenim mrežama, a direktor Službenog glasnika Republike Srpske Miloš Lukić našao se na udaru brojnih uvreda, psovki i poruka mržnje.

Umjesto razgovora o sadržaju knjige i argumentovane rasprave o temi koju obrađuje, društvene mreže preplavili su komentari u kojima se vrijeđaju i autor, i izdavač, ali i srpski narod u cjelini.

Lukić je na društvenoj mreži Iks objavio video u kojem čita dio komentara pristiglih nakon najave promocije u Prijedoru. Kako je naveo, knjiga još nije ni stigla u knjižare, ali su mnogi već donijeli sud o njoj.

- Ovo nije samo knjiga o odbrani Prijedora već i odbrani istine - poručio je Lukić u objavi.

Međutim, uslijedile su brojne uvrede i teške kvalifikacije. U pojedinim komentarima Republika Srpska naziva se "genocidnom tvorevinom", dok su Srbi vrijeđani na nacionalnoj osnovi.

Lukić je u videu ironično primijetio da su se "stručnjaci" pojavili i prije nego što je knjiga objavljena, ukazujući da je malo ko od onih koji komentarišu uopšte pročitao njen sadržaj.

Posebno zabrinjava činjenica da su pojedini komentari prešli granicu pristojne komunikacije i prerasli u otvoreni govor mržnje, sa uvredama, psovkama i porukama koje su izazvale brojne reakcije javnosti.

Cijeli slučaj ponovo je otvorio pitanje koliko je u BiH moguće razgovarati o ratnim temama bez tenzija, etiketiranja i međusobnih uvreda, posebno kada se radi o temama koje i danas izazivaju snažne podjele u javnosti.

Promocija knjige "Odbrana Prijedora 1992. godine" biće održana u Prijedoru, a sudeći po reakcijama na društvenim mrežama, interesovanje javnosti za ovaj događaj već je veliko.

(RTRS)

