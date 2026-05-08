Karan: Naša dužnost da budućim generacijama prenosimo istinu o borbi protiv fašizma

"Dan pobjede nad fašizmom predstavlja jedan od najznačajnijih datuma u istoriji čovječanstva i simbol je pobjede slobode, pravde i čovječnosti nad fašističkim i nacističkim zlom", rekao je Karan.

Istakao je da je to dan kada je slobodarski svijet pokazao snagu jedinstva, otpora i vjere u dostojanstvo čovjeka, ostavljajući budućim generacijama zavjet da se zlo fašizma nikada i nigdje više ne ponovi.

"Ovaj veliki istorijski datum podsjeća nas na ogromne žrtve antifašističke borbe srpskog, slobodarskog naroda, čiji su životi ugrađeni u temelje slobodnijeg, pravednijeg i humanijeg svijeta. Njihova hrabrost, žrtva i nepokorenost obavezuju nas da čuvamo istinu o antifašističkoj borbi i da njegujemo kulturu sjećanja kao trajni temelj našeg nacionalnog i istorijskog identiteta", naveo je Karan.

Poručio je da je naša dužnost da budućim generacijama prenosimo istinu o borbi protiv fašizma, da čuvamo sjećanje na heroje koji su pobijedili najveće pošasti 20. vijeka i izborili slobodu, mir i dostojanstvo čovjeka, prenosi RTRS