Potpisan sporazum o projektima za raseljena lica i povratnike

ATV
08.05.2026 12:06

Sporazum o saradnji u realizaciji projekata obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture u 18 lokalnih zajednica gd‌je žive raseljena lica i povratnici, za šta će biti izdvojeno 1.545.000 KM, potpisan je danas u Banjaluci.

Sporazum su potpisali ministar za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara Sevlid Hurtić, predsjednik Komisije za izbjeglice i raseljena lica BiH Davor Čordaš i direktor Fonda za povratak BiH Srđan Šekara.

Hurtić je istakao da je važno da u lokalnim zajednicama gd‌je žive raseljena lica i povratnici znaju da se vodi računa o njihovim potrebama.

"Ukupan iznos dodijeljenih sredstava za realizaciju projekata obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture za prošlu godinu iznosio je 5.096.235 KM, dok ukupna sredstva za projekte elektrifikacije iznose 140.000 KM", rekao je novinarima Hurtić nakon potpisivanja Sporazuma.

On je naveo da će sredstva biti dod‌jeljenja, među ostalim, opštinama Jezero, Istočni Drvar, Jajce, Bugojno, Kotor Varoš, Mrkonjić Grad, Kneževo i Bužim.

Čordaš je naglasio da još uvijek postoji velika potreba za obnovu i izgradnju infrastrukture i da su radi toga značajna sredstva koja će dobiti lokalne zajednice, te podsjetio da je u prošloj godini za ove namjene bilo obezbijeđeno više od 10 miliona KM.

Šekara je rekao da je Fond na raspolaganju gradovima i opštinama da ne bi bilo formalno-pravnih grešaka prilikom implementacije sporazuma.

Načelnik opštine Jezero Snežana Ružičić kaže da će 50.00 KM biti upotrebljeno za obnavljanje rasvjete u dva naselja u ovoj opštini

