Drama u Kaknju: Oštećen gromobran koji u sebi ima radioaktivni sadržaj

08.05.2026 10:53

Драма у Какњу: Оштећен громобран који у себи има радиоактивни садржај
U Kaknju se odvijala prava drama kada je uslijed rušenja zgrade došlo do oštećenja gromobrana koji u sebi ima radioaktivni sadržaj.

Obaviještena je Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu bezbjednost čiji su predstavnici izašli na teren i izvršili uviđaj, te naložila obustavljanje radova na ovim objektima.

"Dana, 07.05.2026.godine, uslijed rušenja-uklanjanja zgrade nekadašnjeg preduzeća „Rudstroj“ u ulici Rudarka došlo je do d‌jelimičnog obrušavanja i oštećenja gromobrana koji u sebi ima radioaktivni sadržaj. Obaviještena je Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost čiji su predstavnici izašli na teren i izvršili uviđaj, te naložila obustavljanje radova na ovim objetima koji su u posjedu Adisa Delibašića, vlasnika firme „DELI PROM“ d.o.o. Kakanj, Rudarska 8B, 72 240 Kakanj, do bezbjednog uklanjanja pomenutog gromobrana", obavijestila je Federalna uprava civilne zaštite.

Obzirom na navedeno i radi otklanjanja neposredne opasnosti po ljude potrebno je da nadležna Inspekcija poduzme mjere na instaliranju video nadzora i pokrivanju kruga i zgrade objekta bivše firme Rudstroj d.o.o. Kakanj, Rudarska bb, koja je u posjedu Adisa Delibašića, vlasnika firme „DELI PROM“ d.o.o. Kakanj, Rudarska 8B, 72 240 Kakanj, radi sprečavanja ulaska ljudi u krug zone zračenja, dok se ne uspostave druge sigurnosne mjere ili objekat ukloni i radioaktivni gromobran izmjesti shodno zakonskim procedurama.

Inspektor je usmeno, a i putem službene zabilješke, vlasnika uputio i naložio mjere za uklanjanje gromobrana, što će naložiti i Rješenjem. Opštinski inspektor, uz obustavu radova, naložio je i ishodovanje odobrenja za uklanjanje građevine vlasniku, a Služba civilne zaštite je pismeno od općinske inspekcije i PS Kakanj tražila pojačan nadzor nad objektom, kako bi spriječili boravak ljudi ili eventualno otuđenje gromobrana. Prema mjerenju Državnog inspektora radijacija se očitava u maloj mjeri neposredno uz objekat i nema potrebe za evakuacijom i blokadom šireg područja, a biće postavljene table uz objekat sa znakom za radijaciju. Služba civilne zaštite Opštine Kakanj će i u narednom periodu nastaviti pratiti aktivnosti vezane za sporni gromobran i o svim eventualnim promjenama pravovremeno ćemo Vas obavijestiti.

(Avaz)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

