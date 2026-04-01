Logo
Large banner

Na lokaciji Čerkezovac ravna se teren: Pripreme za izgradnju deponije radioaktivnog otpada u toku

Izvor:

SRNA

01.04.2026 19:24

Komentari:

0
На локацији Черкезовац равна се терен: Припреме за изградњу депоније радиоактивног отпада у току

Na Trgovskoj gori ravna se teren gd‌je je planirana izgradnja Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada, a do sada je srušeno osam građevina na toj lokaciji.

Rečeno je ovo iz hrvatskog Fonda za finansiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane “Krško”.

To je, kako su pojasnili, i posljednja aktivnost u okviru projekta uklanjanja postojećih objekata i trajaće najkasnije do juna.

Iz Fonda su naveli da će zahtjev za pokretanje postupka procjene uticaja na životnu sredinu u vezi sa uspostavljanjem Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na lokaciji Čerkezovac na Trgovskoj gori uskoro biti predat Ministarstvu zaštite životne sredine i zelene tranzicije Hrvatske.

Dodali su da će Ministarstvo, po prijemu zahtjeva, pregledati studiju i imenovati komisiju.

"Ukoliko komisija utvrdi da je studija cjelovita i stručno utemeljena, biće upućena u javnu raspravu", naveli su za Srnu iz Fonda, te dodali da će studija biti dostupna na njihovoj i veb-stranici Ministarstva.

Na pitanje o najavljenom saslušanju pred Sekretarijatom Espo konvencije u Ženevi 15. maja, zakazanom na zahtjev BiH, iz Fonda su naveli da će njihovi predstavnici prisustvovati sastanku.

"Smatramo da su sve do sada poduzete aktivnosti na uspostavljanju Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Čerkezovcu u skladu s hrvatskim i međunarodnim pravnim okvirom koji reguliše zbrinjavanje radioaktivnog otpada i uticaj na okolinu", saopšteno je iz Fonda.

Hrvatska planira da radioaktivni otpad iz Nuklearne elektrane “Krško”, kao i postojeći institucionalni otpad skladišti na Trgovskoj gori u opštini Dvor, na samoj granici sa BiH.

Podijeli:

Tag :

Trgovska gora

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner