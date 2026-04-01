Logo
Large banner

Sutra vanredna sjednica UIO o graničnom prelazu Gradiška

Autor:

ATV
01.04.2026 14:54

Komentari:

0
Сутра ванредна сједница УИО о граничном прелазу Градишка
Foto: ATV

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje sutra bi na vanrednoj sjednici u Banjaluci trebalo da ponovo razmatra prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u UIO koji se odnosi na Granični prelaz u Gradišci.

Upravni odbor UIO BiH još nije usvojio izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji UIO kojima se omogućava početak rada na novoizgrađenom graničnom prelazu Gradiška, jer je u više navrata protiv bio Zijad Krnjić, član Upravnog odbora iz reda eksperata kojeg imenuje Vlada Federacije BiH.

Privredna komora Republike Srpske saopštila je sredinom marta da je angažovala advokatski tim koji razmatra mogućnost podnošenja krivične prijave Krnjića i zahtjeva za nadoknadu štete koju su pretrpjeli privrednici, a troškove snosi i BiH zbog neotvaranja tog prelaza.

Republika Srpska

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

UIO BiH

Granični prelaz Gradiška

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

57

21

45

21

37

21

29

21

24

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner