Meteorolozi upozorili na velike padavine i jak vjetar

Nove jače padavine očekuju se od četvrtka popodne, kao i u petak u prvom dijelu dana i to na području jugozapada, višim pred‌jelima Krajine, kao i u regijama Banjaluke, Vlašića, Borja i Doboja, dok će jak do olujni vjetar biti u Hercegovini.

"Padaće uglavnom kiša, a snijeg samo na višim planinama. Ukupna količina padavina od 20 do 50 mm. Lokalno na planinama ponegd‌je i više. U ostalim pred‌jelima, pogotovo na jugu i krajnjem sjeveru znatno manja količina padavina", istakli su iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Kako navode, u petak do kraja dana padavine prestaju, i u narednom periodu će biti suvo i sve toplije vrijeme koje će uticati na topljenje snježnog pokrivača.

Zdravlje Prvi pacijent u Rusiji dobio vakcinu protiv melanoma

"Usljed povišenih vodostaja i prognoziranih novih količina padavina i d‌jelimičnog topljenja snijega, od četvrtka do subote očekuje se dodatni porast vodostaja na rijekama u slivovima Vrbanje, Ukrine i Usore. Očekuju se i problemi sa oborinskim vodama kao i porast bujičnih vodotokova u pomenutim regijama", navode iz RHMZ-a.

U Hercegovini se od 1. do 4. aprila očekuje jaka do olujna bura, a udari vjetra će biti od 50 do 80 km/h.